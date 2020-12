Ida Platano, sorpresa Uomini e Donne: Riccardo resta spiazzato

Il gesto di Ida Platano, sorpresa a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri resta spiazzato poi reagisce in maniera brusca.

La Dama del trono over di Uomini e Donne sembra non aver gradito quanto affermato di recente da Riccardo Guarnieri, il quale in un’intervista ha sottolineato di non provare più niente per lei. Tra le coppie più burrascose e chiacchierate di Uomini e Donne, dopo Gemma e Giorgio, ci sono sicuramente loro.

Leggi anche–> Riccardo Guarnieri, ecco chi è l’uomo che ha conquistato Ida Platano

Una storia, la loro, fatta sicuramente di tira e molla: prima l’amore nel programma, quindi si sono messi alla prova a Temptation Island e si sono poi nuovamente mollati. A quanto pare, lui non ne vuole sapere più davvero: il cavaliere di Taranto è tornato in trasmissione alla ricerca di un’altra dama.

Leggi anche–> Chi è Ida Platano: età, carriera e fidanzato della protagonista di Uomini e Donne

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il gesto di Ida Platano durante Uomini e Donne

Peccato che da parte sua Ida Platano non molli e che oggi si sia presentata in trasmissione con tanto di anello di fidanzamento. Quello cioè che lo scorso anno Riccardo Guarnieri aveva donato alla sua dama durante la proposta di matrimonio. Da parte sua, il Cavaliere prima resta spiazzato dal gesto, poi la reazione è disarmante: si chiede infatti perché la sua ex abbia atteso la partecipazione di lui al programma per rifarsi viva con l’anello. In sostanza, la donna viene tacciata velatamente di avere manie di protagonismo.

Riccardo sostiene infatti che la sua ex dama, conoscendolo, avrebbe potuto cogliere un momento privato per restituirgli l’anello. Insomma, Ida finisce nell’occhio del ciclone e scatena ancora polemiche. Nel frattempo, il suo ex – a Uomini e Donne – non sembra convinto praticamente di nulla. Infatti, serve il famigerato due di picche a Roberta Di Padua, la dama di Cassino, con cui si era pensato che ci fosse del tenero. Insomma, anche il Cavaliere deve ripartire ora da zero.