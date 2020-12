Grande Fratello, tenerezze fra Tommaso e Stefania: “Ti amo” VIDEO

Al ‘Grande Fratello Vip 2020’ avviene un importante dialogo che coinvolge Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Va a finire in questo modo.

Fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è avvenuto un necessario chiarimento. I due hanno mostrato grande sintonia sin dai loro primissimi giorni vissuti insieme al Grande Fratello Vip 2020. Ma negli ultimi giorni sono accadute delle cose che hanno coinvolto anche altri inquilini della casa, con Maria Teresa Ruta in particolare.

Leggi anche –> Maria Teresa Ruta, il fratello svela: “Non doveva andare al GF Vip”

Quest’ultima è la destinataria di uno sfogo della stessa Stefania, mentre Tommaso ha confessato di avere nominato proprio la Orlando, pentendosi però subito dopo. L’ex moglie di Andrea Roncato ci è rimasta molto male ed ora questo faccia a faccia è servito per appianare le divergenze. Il giovane influencer ha spiegato alla 53enne romana di averla nominata in quanto la sentiva distante da lui a causa di alcune sue battute. La Orlando è ormai sufficientemente esperta per gestire certe situazioni, e mostra un affetto ed una comprensione quasi da mamma.

Leggi anche –> Stefania Orlando, duro litigio con Maria Teresa Ruta: “Ora basta”- VIDEO

Grande Fratello, pace fatta tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Sappi che io ci sarò sempre per te. Non pensare che qualcuno o che qualcosa possa allontanarci. Per me sei al primo posto, se ha dei dubbi parlamene. Anche se mi hai fatto stare male. Ti amo per ciò che sei e ti voglio tanto bene”. Stessi sentimenti espressi da Tommaso, che alla fine con Stefania ha dato vita ad un tenero abbraccio.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, il tradimento di Tommaso Zorzi spiazza tutti

Un momento che i telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 hanno molto apprezzato. Sui social network si sta parlando di questo conciliabolo avvenuto in forma privata tra i due, in giardino, nel corso della mattinata di mercoledì 16 dicembre 2020.