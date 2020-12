GF Vip, il marito di Stefania Orlando è furioso: “Samantha vendica Matilde”

Il marito di Stefania Orlando sembra essere furioso per l’ingresso al GF Vip di Samantha De Grenet, che potrebbe essere una minaccia per sua moglie.

Simone Gianlorenzi per molti è parte effettiva del cast del “Grande Fratello Vip” al pari della moglie Stefania Orlando. In moltissimi si rivolgono al marito della gieffina per sapere cosa ne pensa delle dinamiche del gioco. Simone però non ha difeso la moglie da Tommaso Zorzi, colpevole di aver nominato la sua migliore amica nella Casa.

Il marito della Orlando, infatti, si è mostrato sin da subito comprensivo nei confronti di Tommaso Zorzi, consapevole del grande affetto e dell’amicizia che c’è tra lui e Stefania. Secondo Simone Gianlorenzi ha commesso un passo falso perché è molto giovane, pertanto non c’è stato nulla da rimproverargli. La famiglia dell’influencer ha difeso Stefania e sui social di Zorzi è apparsa la foto della Orlando come immagine del profilo. Il marito della gieffina ha parlato della nomination in questi toni: “Credo più a un Tommy show. Non credo abbia sentito un allontanamento da parte di Stefania. O meglio: magari può averlo avvertito ma dall’esterno si vede chiaramente che non c’è stato“.

Stefania Orlando e la minaccia De Grenet

“E’ una mossa, tutto qua. Io tifo per tutti e due“, ha concluso Simone Gianlorenzi in merito alla nomination della moglie Stefania, che ha fatto perdere dei consensi a Tommaso Zorzi. Secondo l’uomo, l’influencer non ha fatto una mossa pensata per arrivare alla vittoria: potrebbe aver realmente avvertito un allontanamento da parte della Orlando, anche se dall’esterno non è sembrato.

Simone Gianlorenzi ha poi parlato dell’ingresso di Samantha De Grenet, che si è subito inimicata i fans della Orlando. Secondo suo marito, la nuova entrata ha una missione: “Non si frequentano, né si vanno a genio l’una con l’altra. Ho visto che Samantha è entrata come paladina dell’eliminazione di Matilde Brandi, essendo loro molte amiche. Credo intenda vendicare Matilde“, ha concluso. Che abbia ragione? In quel caso ne vedremo delle belle al “Grande Fratello Vip“.