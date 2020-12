GF Vip, scintille tra Dayane e Rosalinda: cosa sta succedendo – VIDEO

By

Nella Casa del GF Vip Rosalinda e Dayane sono ormai ai ferri corti, anzi cortissimi, e le prossime ore potrebbero riservare nuovi colpi di scena.

Sono ore decisive per Dayane Mello e Rosalinda nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due amiche hanno stresso un rapporto fortissimo, spesso preso anche di mira dagli altri concorrenti del reality per via di alcuni atteggiamenti della modella brasiliana, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare a una definitiva rottura.

Fine dell’amicizia “speciale” tra Dayane e Rosalinda?

Davvero l’amicizia tra Rosalinda e Dayane è così in bilico da non poter essere salvata? Nelle ultime settimane il comportamento spesso scontante della Mello ha creato malumori all’interno della Casa. E se finora Adua era rimasta ai margini di queste dinamiche, sembra proprio che anche per lei la misura sia colma.

“Ti lasci troppo influenzare dalle persone“, ha detto con durezza Dayane Mello a Rosalinda durante un confronto faccia a faccia in sauna. La seconda ha appoggiato la testa sul muro, travolta dalle accuse della prima: “Andava tutto bene, poi è successo un macello con tutti. Tra me e te non è cambiato niente, ma il mio rapporto con gli altri sì, capisci?“.

L’attrice si è difesa cercando di spiegare la sua posizione: “Quando tu mi rispondi in modo molto forte ci rimango male. È vero, l’ho ammesso: sono una persona molto condizionabile. Ma non penso che tu sia maleducata, sono stata la prima a difenderti“. Dayane insiste a chiarire il suo punto di vista e a farlo capire all’amica (puntandole il dito contro): “Mentre tutti volevano coccolarti, l’intera casa mi voleva fuori, per una tua debolezza“.

E Adua conclude disperata: “Ho questo difetto, sono condizionabile perché sono insicura di me, che colpa ne ho? Sono debole, non so cosa scatta nella mia testa. Ma non è colpa mia se hai tutta la casa contro e ci rimango male se dici così”. Continua…