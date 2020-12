Grave lutto nello sport: muore a 45 anni il “guerriero” Antonino Guercio

Il futsal palermitano piange la scomparsa di Antonino Guercio, stroncato questa mattina a soli 41 anni da un brutto male.

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del futsal palermitano. Antonino Guercio, per tutti “Tonino”, volto noto e benvoluto nel panorama locale, è morto questa mattina a soli 41 anni, stroncato da un brutto male. A comunicare la triste notizia è stato il Palermo calcio a 5, club nel quale Guercio – palermitano del Borgo Vecchio – ha militato, con un post pubblicato su Facebook.

L’ultimo saluto ad Antonino Guercio

Antonino Guercio era un giocatore – e un uomo – di rare virtù: tecnico, combattente, roccioso, ma anche sensibile e generoso. “Tonino ha perso la sua battaglia – si legge nella nota del Palermo calcio a 5 -. Per noi non è mai stato solo un sopraffino interprete del futsal, avversario o nostro tesserato che sia. Per noi è stato in primis un uomo, una bravissima persona alla quale ci siamo legati fin dal primo momento in cui ha varcato la soglia del Tocha Stadium”.

“Abbiamo pregato per lui, abbiamo tifato per lui – prosegue la nota -. Abbiamo sperato che il suo sorriso, la sua grinta, la sua voglia di lottare avessero la meglio. Ora siamo senza parole, addolorati e distrutti dalla perdita di quello che per noi era un amico, non solo un giocatore di futsal. Ora possiamo solo stringerti alla famiglia nel dolore e nel ricordo di quella grande persona che era e che ci ha lasciato. Ciao Tonino, per sempre uno di noi”.

Parole di cordoglio e affetto nei confronti di Antonino Guercio sono giunte anche dai suoi avversari di sempre. “Addio guerriero, oggi è un giorno triste”, recita uno dei tanti messaggi pubblicati sui social in ricordo dell’atleta, che lascia una moglie e un figlio di cinque anni. I funerali si svolgeranno venerdì prossimo a Tommaso Natale.