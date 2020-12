Filippo Nardi squalifica, insulti sessisti alla Ruta: “Fuori subito” – VIDEO

Per Filippo Nardi squalifica ed addio immediato al Grande Fratello Vip 2020 sono praticamente inevitabili dopo la sua deprecabile condotta.

Infervora la polemica su Filippo Nardi, per il quale in tanti chiedono la squalifica immediata. Entrato da appena qualche giorno all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, il 51enne nato a Londra da famiglia italiana si sarebbe reso colpevole di frasi denigratorie nei confronti di Maria Teresa Ruta. Il contenuto delle sue affermazioni sarebbe profondamente sessista e non solo.

E numerosi utenti si sono infuriati per un chiaro riferimento che Nardi ha fatto in maniera netta e distinta al ‘tea bag’, una pratica a luci rosse fortemente irrispettosa per la persona che la subisce. Gli inquilini che hanno sentito queste parole esclamate da Filippo Nardi si sono dissociati. Andrea Zelletta in particolare dà dello “scemo” al nuovo entrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’. “Così ci eliminano”. Ma non finisce qui, con Filippo che evidentemente non deve avere preso in simpatia la Ruta. Infatti i suoi insulti continuano, con altri sberleffi volgari.

Filippo Nardi squalifica, la cosa sembra certa dopo queste parole

#FUORINARDI:

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del “teabag” mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020

A questo punto sembra proprio inevitabile la squalifica per il dj, già in passato protagonista di situazioni controverse nel corso di alcune delle sue partecipazioni in programmi televisivi. Tra i quali proprio la seconda edizione del ‘Grande Fratello’. Quanto da lui proferito è oltremodo irrispettoso ed ingiustificabile.

Sui social i telespettatori del GF Vip 2020 si scagliano in toto contro di lui. Nessuno può difenderlo e con tutta probabilità, oltre alla squalifica, non ci sarà neppure la sua presenza come ospite fisso in studio, come da consuetudine per i partecipanti del reality show che lasciano la casa. Troppo gravi gli atteggiamenti verbali e le frasi che Filippo ha detto davanti agli occhi dell’Italia intera.