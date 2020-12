Claudia Koll, vita e carriera: da attrice erotica a suora laica

Claudia Koll, tutto quello che sappiamo sull’attrice missionaria che diventando cattolica si è riscattata dalla carriera erotica.

Claudia Koll è l’attrice missionaria diventata famosa dopo la sua interpretazione da protagonista in “Così fan tutte”, commedia di Tinto Brass datata nel 1992. Lo stesso Tinto Brass aveva provato a lanciare Claudia come diva erotica italiana, negli anni ’90, ma la Koll negli anni a seguire si è impegnata per allontanarsi il più possibile dal film e dal personaggio. Anzi, in più occasioni si è detta pentita di aver accettato quella parte, nonostante la fama ottenuta, e ha usato parole molto dure nei confronti del regista. Forse per via delle polemiche al regista, la carriera artistica di Claudia Koll non è particolarmente ampia.

Claudia Koll, breve carriera cinematografica

Claudia Maria Rosaria Colacione (Claudia Koll è lo pseudonimo scelto per la carriera artistica) è nata a Roma il 17 maggio del 1965, e ha iniziato a frequentare corsi di teatro fin da giovanissima. Nel 1992, all’età di 27 anni, viene notata da Tinto Brass, che la sceglie come protagonista della commedia erotica “Così fan tutte”. Claudia accetta la parte, e per via della sua bellezza ci mette poco a diventare icona di quel genere cinematografico sexy e provocante. I ruoli ottenuti in “Miracolo Italiano” (1994) e “Cucciolo” (1998) seguono la falsa riga della moglie ingenua e infedele, ma nel giro di pochi anni la sua carriera sul grande schermo si spegne. Nel 1995 Claudia era sbarcata in televisione presentando il festival di Sanremo, insieme a Pippo Baudo e Anna Falchi. L’esperienza le permetterà di staccarsi dalla fama erotica e di farsi apprezzare in maniera diversa sul piccolo schermo. Nel 2009, inoltre, ha assunto il ruolo di direttore artistico della Star Rose Acadamy di Roma.

A inizio anni 2000 Claudia Koll ha vissuto una forte conversione cattolica, che ha stravolto la sua vita. La svolta è avvenuta quando ha accompagnato una coach americana al Giubileo del 2000. Lei ne ha parlato più volte pubblicamente: “Non è stata un’illuminazione immediata ma qualcosa ho percepito”, spiega. Nel 2005 ha fondato la Onlus “Le opere del Padre”, con cui si occupa di professare la Parola di Dio in tutto il mondo. Nel 2010 ha ottenuto l’affidamento di un ragazzo del Burundi, all’epoca 16enne, e nel 2015 si è dichiarata missionaria.