Claudia Koll, il percorso religioso e la verità sulla conversione dell’ex attrice erotica: “La Madonna mi parlava della bellezza, della pace, della serenità”.

Claudia Koll è l’attrice missionaria diventata famosa dopo la sua interpretazione da protagonista in “Così fan tutte”, commedia erotica di Tinto Brass datata nel 1992. Tinto Brass ha provato a lanciare Claudia come diva erotica, ma la Koll si è impegnata per allontanarsi il più possibile dal film e dal personaggio. A inizio Novembre del 2010 è stata a Medjugorje, e da quando è tornata non ha mai smesso di raccontare la sua storia: le difficoltà della crescita senza la madre, morta mentre lei nasceva, la vita con la nonna, la scuola, le crisi di identità e poi il perdersi nel mondo dei film sexy. Nel 2000 l’attrice ha attraversato per la prima volta la Porta Santa della Basilica di San Pietro a Roma, e da quel momento la sua vita è cambiata. Claudia Koll oggi guida l’associazione “Opera del Padre”, dedicata all’opera missionaria in Africa, ed è direttrice di un’Accademia fondata sui principi contenuti nella Lettera agli Artisti scritta da Giovanni Paolo II. Attraverso questa Accademia desidera aiutare i giovani ad entrare nel mondo dello spettacolo in modo sano e rispettoso della religione cattolica.

La conversione di Claudia Koll, ex attrice erotica

Parlando del momento di conversione, Claudia Koll racconta: “Un giorno si è verificata una situazione drammatica che richiedeva una soluzione, ma io non ero in grado di trovarla. Ricordo che ero disperata, non sapevo cosa fare. Camminavo su e giù per la stanza. Ad un certo punto mi sono rivolta a Dio. Ho cominciato a pregare il Padre nostro stringendo in mano la croce che un amico mi aveva regalato alcuni giorni prima. Quando tutto il mio essere era rivolto a Dio ero stretta alla croce, ho sentito una liberazione. Mi sono sentita immersa in una pace profonda. E mi sono riposata in quella pace. Non sentivo più né preoccupazione, né paura, c’era solo silenzio, era un silenzio profondo che prima non conoscevo. Quel silenzio mi parlava di Dio. Non ho visto il Signore, ma ho sentito la sua presenza. […] Il Signore non ha eliminato la mia sofferenza, ma ha camminato con me e mi ha aiutato a risolverla pian piano”. Il percorso non è stato sempre facile e durante i momenti di debolezza si è sentita spesso cadere, ma si è sempre rialzata.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Claudia Koll, vita e carriera: da attrice erotica a suora laica

Per quanto riguarda la carriera cinematografica e televisiva, dopo la conversione Claudia Koll ha iniziato a rifiutare tutti i ruoli che nei film non corrispondevano allo spirito del Vangelo. Ha raccontato: “Un giorno stavo firmando un contratto che mi offriva molti soldi. Il ruolo non era negativo, ma non era un film che dovevo accettare perché avrei dovuto incontrarmi nuovamente con persone che avevo promesso al Signore di non incontrare mai più. Appena firmai quel contratto, sentii che avevo sbagliato. Ma, a causa della mia debolezza, non sono riuscita a dire di no. Quando ho ricevuto i primi soldi per quel film, ho cominciato a distribuirli ai poveri in Chiesa. Sentivo che quei soldi non mi appartenevano, che erano soldi di un tradimento!”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Claudia ha parlato spesso della sua relazione e devozione verso la Beata Vergine Maria: “La Madonna è sempre stata presente nella mia vita, dal momento della mia nascita. Quando avevo otto o dieci anni, non mi ricordo bene, ho visto un film sulla Madonna di Fatima. Allora ho detto: la Madonna non è una statua, è una donna. E mi colpiva molto il fatto che la Madonna avesse dato un compito così importante ai veggenti. Attraverso quel film ho sentito che la Madonna mi parlava della bellezza, della pace, della serenità”. Del suo percorso a Medjugorije, nel 2010, racconta: “Non mi è assolutamente passato per la testa di cercare segni, di guardare il cielo. Penso che quello sia un incontro che avviene nell’interiorità”.