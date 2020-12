Ciccio Graziani compie 68 anni, pochi mesi fa ha rischiato di morire

Ciccio Graziani è stato uno degli attaccanti più amati di sempre: oggi compie 68 anni, ha rischiato anche la morte qualche mese fa

Un goleador implacabile: oggi Ciccio Graziani compie 68 anni. L’attaccante italiano, che ha trionfato anche al Mondiale in Spagna del 1982, è stata una bandiera del Torino vincendo così anche lo Scudetto nella stagione 1975-1976. Con Paolo Pulici formò la coppia “I Gemelli del Gol” mettendo a segno ben 21 gol. Ha vestito anche la maglia della Fiorentina e della Roma, vincendo anche due Coppe Italia ma fallendo però un clamoroso calcio di rigore in Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Infine, ha intrapreso anche la carriera da allenatore guidando il club viola, ma è stato protagonista in Serie D con il Cervia con il reality Mediaset “Campioni, il sogno”.

Leggi anche –> Ciccio Graziani, l’annuncio dopo il ricovero: “Mi ha salvato un angelo”

Leggi anche –> Ciccio Graziani, chi è la moglie Susanna Governini: vita privata e foto

Ciccio Graziani, diverse fratture per una caduta domestica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Negli ultimi mesi, precisamente nel settembre 2020, lo stesso Campione del Mondo ha rischiato anche di morire venendo ricoverato all’ospedale San Donato per una caduta nella sua abitazione. L’ex glorioso attaccante italiano ha riportato varie fratture alle costole: per diversi giorni è stato anche nel reparto di rianimazione per indagini ulteriori. Alla fine è tornato in studio in tv come opinionista sportivo su ItaliaUno. Il peggio è ormai passato e subito dopo quei giorni ha voluto ringraziare i tanti fans che l’hanno sostenuto: “Mi ha salvato un angelo”.