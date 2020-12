Antonia Klugmann, chi è la famosa chef: età, carriera e vita privata

Antonia Klugmann, chi è la famosa chef che lavora a Masterchef Italia: tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e vita privata.

Antonia Klugmann è una famosa chef e conduttrice televisiva italiana. Antonia è nata a Trieste il 2 settembre 1979 da due genitori medici. Si descrive come una donna severa, perfezionista e dal carattere forte, che sostiene di aver ereditato dalla nonna materna. Nonostante questo, però, ha una forte passione per i gatti e si autodefinisce “gattara”: in casa sua infatti vivono anche sette gatti.

Antonia Klugmann: carriera e vita privata

Antonia Klugmann ha raccontato di essere appassionata di teatro e fotografia fin dai primi anni dall’adolescenza, ma frequentando il liceo classico da giovane non ha avuto molto tempo per poter sviluppare la sua creatività. Una volta trasferitesi a Milano per l’Università, però, scopre l’amore per la cucina: abbandona gli studi di Giurisprudenza al terzo anno e da quel momento in poi dedicherà la sua vita alla carriera da chef. Dopo aver lasciato gli studi universitari ha frequentato i corsi della scuola milanese di cucina Altopalato. Una volta terminati, Antonia è tornata in Friuli Venezia Giulia, dove è rimasta per quattro anni lavorando per lo chef Raffaello Mazzolini. Grazie alla collaborazione con Mazzolini Antonia riesce a farsi notare da diverse grandi personalità del settore, che le offrono prestigiosi stage. Tra di loro c’è stato anche Bruno Barbieri, che oggi è suo collega a Masterchef Italia.

Quando Antonia aveva 25 anni un problema alla schiena sorto in seguito ad un incidente stradale l’ha costretta a rinunciare ai fornelli per un anno. La chef non si è persa d’animo, e si è trasferita in campagna dove ha dedicato il tempo libero alla coltivazione di un suo orto personale, oggi protagonista di tanti dei suoi piatti. La sua cucina, infatti, è strettamente legata al territorio, alla natura e alla stagionalità.

Dal 2002 Antonia ha una relazione con il sommelier Romano De Feo, con cui ha iniziato a lavorare nel 2006. La Klugmann adora il compagno, che descrive come un uomo pacato e tenace, il cui sostegno è stato ed è tutt’ora fondamentale per lei. Nel 2006 i due hanno aperto insieme il primo ristorante, a Udine. Nel 2015 arriva una prima grande soddisfazione: l’Argine a Vencò, ristorante in provincia di Gorizia, inaugurato pochi mesi prima, ottiene una stella Michelin. Un anno dopo, nel 2006, Antonia Klugmann viene nominata Cuoca dell’anno dalla guida “Identità Golose”, e nel 2017 conquista lo stesso titolo anche nella “Guida dell’Espresso”. A gennaio 2018 ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Di cuore e di coraggio. La mia storia, la mia cucina”, a cui ha lavorato durante l’esperienza a Masterchef.