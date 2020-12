Cecilia Rodriguez, gambe in bella vista col freddo: “Soy caliente” – FOTO

Da Cecilia Rodriguez arriva uno scatto che infiamma i suoi fans. Sono tutti pazzi della bellissima sudamericana dopo queste immagini.

È elegantissima e sfida il freddo Cecilia Rodriguez. Sarà che ha l’anima caliente, ma la 30enne argentina, ormai da tantissimo tempo trapiantata in Italia assieme a sua sorella Belen ed alla loro famiglia, si mostra così, ‘scosciata’ e nel pieno della bellezza che è capace di esprimere. La bellissima Chechu indossa un abito elegante di colore bianco e dei guanti neri a pois. Il tutto con una acconciatura adatta ad un grande evento. Ma ad attirare gli occhi sono le sue magnifiche gambe, che spiccano ancora di più per essere sopraelevati da un paio di tacchi vertiginosi. L’espressione della modella fa il resto: Cecilia Rodriguez incanta Milano e riscalda gli animi ed i cuori dei suoi followers. I quali, come al solito, non mancano di farle sentire tutto il loro sostegno.

Leggi anche –> Cecilia Rodriguez, il regalo più bello per Natale è il suo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La più giovane delle sorelle Rodriguez è un vero schianto. Magnifica, una calamita per gli occhi ed un vero e proprio generatore di batticuore. Beato Ignazio Moser che ha la fortuna di potere andare a letto ogni notte e di svegliarsi al mattino con una come lei. Proprio questo tra l’altro è uno degli aspetti più ricorrenti nei commenti degli ammiratori di lei. ‘Chechu’ e ‘Nachito’ formano proprio una bella coppia, alla quale manca solamente un passo ufficiale per coronare in maniera definitiva il loro amore.

Leggi anche –> Chechu Rodriguez, un risveglio da sogno: neve che scalda il cuore – FOTO

Cecilia Rodriguez, una dea a spasso per Milano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ma in tanti chiedono spesso, soprattutto a lei, quando arriverà il momento giusto per avere un bambino. Diamo tempo al tempo: ogni cosa giungerà quando dovrà. Anche perché un bebè rappresenterebbe un cambiamento importante nella vita di entrambi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Cecilia, la scelta inaspettata conquista i follower su Instagram

E sia Cecilia che Ignazio hanno anche i loro rispettivi impegni lavorativi, che li portano spesso a viaggiare su e giù per l’Italia e non solo. Quando questo trantran comincerà a dimostrarsi eccessivamente logorante, con tutta probabilità la coppia penserà anche a mettere su famiglia.