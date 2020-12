Belen Rodriguez, con Spinalbese è amore vero: “L’emozione” – FOTO

La coppia Belen Rodriguez Spinalbese fa sul serio: i due stanno insieme solo dalla scorsa estate ma sembra quasi che sia una vita intera.

È felicissima, Belen Rodriguez. Assolutamente rinata. Merito di Antonino Spinalbese, il giovane fidanzato con il quale fa coppia fissa sin dalla scorsa estate. I due si conoscono da tempo ma sono diventati intimi solamente da pochi mesi. Eppure sembra proprio che stiano insieme da molto più tempo.

La 36enne argentina ed il 26enne parrucchiere molto quotato nel suo settore sono molto affiatati. Di recente in particolare la coppia si è lasciata ammirare in alcuni scatti postati sul profilo Instagram di lei. E nonostante i detrattori di Belen la accusino di essere una che si innamora fin troppo facilmente, lei non si cura di queste voci e pensa a vivere felicemente la sua vita. Non a caso sono la stragrande maggioranza invece gli utenti che le rivolgono complimenti e le dicono che, con Antonino al suo fianco, sembra anche più bella.

Belen Rodriguez Spinalbese, insieme sono bellissimi

La settimana di entrambi era iniziata con Belen che concede un tenero bacio al suo uomo e scrive: “Mi perdo nei tuoi baci”. Uno scatto che ha entusiasmato i followers della sudamericana, più bella che mai. E davvero rinata, dopo la nuova delusione d’amore vissuta nel corso della passata primavera con Stefano De Martino.

In quel caso il nuovo tentativo di portare avanti qualcosa di importante costruito insieme era naufragato di nuovo. E la cosa aveva letteralmente sconcertato in tanti. Ma adesso tutto quello è passato. Non c’è spazio per la delusione e la tristezza adesso. E proprio gli ammiratori della showgirl di Mediaset sono i primi ad incoraggiarla.