La bimba pacioccosa in questa foto? Sebbene sembra difficile crederlo si tratta della showgirl più sensuale dell’intero panorama italiano. Ma attenzione, lei non è italiana. Avete capito di chi si tratta? Una foto splendida quella che vedete sopra, in cui è possibile ammirare la dolcezza e l’innocenza di una bimba nei suoi primi anni di vita. Lo scatto ci mostra una piccola creatura con le guanciotte piene e lo sguardo perso nel vuoto, mentre si accinge (forse per la prima volta nella sua vita) a tenere tra le mani una chitarra. Da questa foto è impossibile, se non si è parenti, riconoscere il personaggio pubblico che la bimba è diventata in seguito.

Sebbene non sia semplice trovare una somiglianza, vi assicuriamo che quella nello scatto è la piccola Belen Rodriguez. Oggi la donna Belen possiede una notorietà enorme in Italia ed anche nel suo Paese natio. Inoltre il suo profilo Instagram le ha permesso di allargare la fan base in tutto il mondo. Gran parte del successo ottenuto dall’argentina è legato alla sua straordinaria bellezza. La Rodriguez ne è consapevole e sui social stuzzica non di rado i fan con foto in cui mette in mostra le proprie grazie.

Belen Rodriguez: la fine della storia con De Martino ed il nuovo amore

Parte della notorietà di Belen è legata al gossip che genera. L’argentina in passato è stata fidanzata con Fabrizio Corona e Marco Borriello, ma la sua storia d’amore più importante è stata quella con Stefano De Martino. Con il ballerino napoletano si è sposata ed ha avuto il figlio Santiago. Lo scorso anno i due si sono riavvicinati ed i loro fan hanno sognato che questa volta potesse essere davvero per sempre. Così non è stato, al termine della prima ondata di Covid si è saputo che c’era stata la seconda separazione.

Dopo un estate passata a cercare di dimenticare l’ex marito, Belen ha trovato nuovamente l’amore con l’hair styilist Antonino Spinalbanese. I due si sono incontrati per caso, quando la modella si è vista costretta a cambiare il suo solito parrucchiere.

Tra loro è stata attrazione immediata. Di recente il loro fidanzamento è stato ufficializzato ma pare che ogni tanto ci siano degli screzi: i due sono stati avvistati mentre litigavano furiosamente.