Barbara D’Urso si infuria in diretta: “Chiedo scusa, ma non ce la faccio”

Ancora polemiche durante la puntata di Pomeriggio 5 con la padrona di casa, Barbara d’Urso, che si è scagliata contro le persone in strada a Milano. In diretta la conduttrice è diventata furiosa vedendo quelle immagini con le persone sprovviste di dpi in Galleria “Ancora senza mascherina? No scusate, mi innervosisco troppo”. Poi ha notato alcuni ragazzi senza mascherina: “Eccolo uno che non ha capito nulla. Devi mettere la mascherina bene! Io sono veramente scioccata”. L’emergenza Coronavirus è ancora molto presente su tutto il territorio nazionale e, proprio per questo motivo, il Governo starebbe pensando a nuove misure restrittive a partire da domenica prossima. Tanta gente si è riversata nelle strade delle grandi città, come Milano e Roma, per godersi un po’ di tranquillità e fare qualche regalo ad amici e parenti. Ma tutto ciò ora non è ancora possibile.

Barbara D’Urso, ancora polemiche in diretta

La stessa Barbara ha continuato nel suo sfogo: “Ancora non capiscono, che altro bisogna fare?”. Infine, ha rivelato: “Mi innervosisco troppo. Saluto quei ragazzi col cuore ma la mamma se ti vede senza mascherina non è molto felice. Mettila, rispetta te stesso e gli altri”. Ancora polemiche per vedere chi indossa o meno la mascherina, che dovrebbe essere obbligatoria per tutti. Il buon senso delle persone, anche a distanza di mesi, sembra non esistere: la gente non rispetta le norme anti-Covid, ma pensa soltanto a divertirsi nonostante i tanti morti ogni giorno.