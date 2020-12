Amadeus con la testa tra le nuvole: sorpresa su Instagram

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino: nel suo ultimo post su Instagram Amadeus racconta la sua trasferta nella città ligure dove fervono i preparativi.

Mancano ormai poche settimane alla prossima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus si sta giustamente preparando. Nel suo ultimo post su Instagram il noto conduttore racconta con una bellissima foto la sua trasferta nella città ligure, per la gioia dei suoi fan e followers.

Il saluto “dall’alto” di Amadeus

“✈️ Sopra un tappeto di nuvole …☀️#direzionesanremo 🌶” scrive Amadeus sulla sua pagina Instagram, a corredo di una foto scattata in volo che mostra una bellissima distesa di nuvole bianche perse nell’azzurro del cielo.

“Sarà il festival della rinascita” ha annunciato nelle scorse ore lo stesso Amadeus, confermato per il secondo anno alla guida della manifestazione. “l festival deve guardare obbligatoriamente al futuro e lo fa con giovani molto orientati all’estero. La media dell’età sarà tra le più basse mai registrate”. Insomma, sarà un’edizione speciale e tutta all’insegna della speranza per il futuro.

“Al festival cercherò di portare cose che non siano scontate – promette Amadeus -. E accanto a me ho il re dell’imprevedibilità. E questa è stata la forza del festival dell’anno scorso. Fiorello è il più grande showman”. Fiorello che, ovviamente, gli risponde da par suo: “Un po’ di sessismo, di omofobia, Ama lanciati. Di’ come sei veramente, una polemica non l’hai fatta?”. “Quando c’è il marchio Sanremo, le polemiche arrivano copiose. Ora l’ho imparato”, ribatte il conduttore.