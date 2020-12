Il virus lo uccide a 39 anni, padre di un bimbo era in perfetta salute

Un uomo che non aveva mai accusato alcuna problematica di salute è morto a soli 39 anni per il virus. Lascia moglie e figlio.

Ancora una volta, a causa del virus, avviene una tragedia con un uomo morto a soli 39 anni. Si tratta di un padre di famiglia, sposatosi appena nel 2018 e da sempre in perfetta salute prima di finire nel vasto novero degli individui interessati in prima persona dalla pandemia

Il fatto è accaduto a Casal di Principe, località della provincia di Caserta. La scomparsa dell’uomo risale alla serata di lunedì 14 dicembre 2020, dopo alcuni giorni di ricovero per via della sua positività. A questo aveva fatto seguito un progressivo peggioramento delle condizioni di salute, tale da costringere la famiglia del 39enne a richiedere un intervento urgente in ospedale. Il quadro clinico dell’uomo però non è mai migliorato, anzi. Nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile fare niente per salvarlo.

Virus, ancora una volta letale per un giovane in perfetta salute

E così questo sfortunato individuo è deceduto da solo, con la moglie ed il loro bambino di appena un anno lontani da lui a causa delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del virus. Situazioni come questa ne sono già avvenute in maniera innumerevole da nord a sud.

Anche soggetti di età relativamente giovane e che non hanno mai avuto problematiche di rilievo per quanto riguarda la loro storia clinica hanno finito con il rimetterci la vita. Segno che bisogna avere l’attenzione ed un comportamento di responsabilità da parte di tutti.