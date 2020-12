Vaccino Moderna, Roberto Burioni: “Per il Coronavirus è finita”

Dopo la diffusione dei primi dati sul Vaccino Moderna, il noto virologo Roberto Burioni esulta: “Per il Coronavirus è finita”.

Solitamente molto con i piedi per terra, il dottor Roberto Burioni, forse il più “social” tra virologi ed epidemiologi italiani, attraverso la sua pagina Medical Facts, esulta per i risultati del vaccino prodotto da Moderna. Chiarisce Burioni che vanno ancora analizzati diversi dati. Ma che tutto sembra lasciar intendere che la battaglia contro Coronavirus può essere vinta.

Nei giorni scorsi, Moderna ha annunciato i risultati del suo studio di fase 3. Questi suggeriscono che il suo vaccino è efficace per oltre il 94,1% in tutti i gruppi di età ed etnia. La percentuale sale al 100% nei casi più gravi. Con circa 70 milioni di casi di Coronavirus in tutto il mondo, gli scienziati hanno lavorato 24 ore su 24 per sviluppare un vaccino ed ecco che finalmente si vede la luce, in tempi record.

Il commento di Roberto Burioni sui dati del vaccino Moderna

Su Facebook, intanto, poco fa Roberto Burioni ha spiegato: “Escono dati in continuazione e io devo studiarli perché dopodomani devo fare una lezione ai miei studenti proprio su questi vaccini. Appena uscito un documento dove ci sono dati preliminari molto incoraggianti: il vaccino Moderna sembrerebbe bloccare anche la trasmissione del virus”. Insomma, stando al virologo ci sarebbero buone prospettive.

“Il vaccino Moderna sembra bloccare anche la trasmissione virale”, scrive infatti Burioni, il quale cita un documento prodotto da Fda in attesa della decisione ufficiale sull’uso del vaccino, che dovrebbe arrivare dopodomani. In ogni caso, il virologo sembra convinto che si possa uscire dall’incubo: “Se il dato è confermato, il virus è finito”. Una visione ottimistica che arriva al termine di un’altra giornata difficile nella lotta al contenimento del Coronavirus denominato SARS-CoV-2.