Vaccino Covid, la proposta: chi rifiuta di farlo non avrà cure gratis

San Marino controcorrente: il ministro della Sanità Ciavatta ha fatto una proposta controversa sulla vaccinazione contro il Covid, prevista per il 2021. Potrebbe essere adottata anche da noi?

Non è la prima volta che la Repubblica di San Marino fa il bastian contrario e vara leggi e norme controverse. Questa volta a finire sui titoli dei giornali è il Ministro della Salute Roberto Ciavatta che ha fatto una proposta indubbiamente di impatto, riguardo le vaccinazioni per il Covid previste per il 2021.

Covid, la proposta di Ciavatta per San marino

La repubblica più antica del mondo si prepara così ad affrontare la questione vaccini, che il Governo ha previsto di non rendere obbligatori. E’ sorto così il problema, affrontato da quotidiani e talk show in tutta italia, di come raggiungere una percetuale più alta possibile di popolazione, senza rendere il vaccino obbligatorio, mantendendo così la libertà di scelta.

La soluzione al problema sembra arrivare dal Ministro della Salute della Repubblica di San Marino, Roberto Ciavatta che ha proposto di mantenere la libertà di scegliere se vaccinarsi o meno, ma chi sceglie di non vaccinarsi, avrà a carico le spese mediche in caso di contagio. Una soluzione drastica che ha trovato opposizioni ma anche diversi consensi.

“Gli esperti della Commissione vaccini dell’Istituto di sicurezza sociale, si sono detti d’accordo con questa proposta. Il vaccino a San Marino sarà gratuito e disponibile per la popolazione. Qualora si decida di non sottoporsi per scelta e non perché si fa parte di categorie escluse, come ad esempio le persone che soffrono di forti allergie o gravi patologie sanitarie per le quale i medici sconsigliano il vaccino, nel caso di un eventuale contagio le cure dovranno essere pagate” queste le parole di Ciavatta, che si sta preparando anche per le probabili resistenze dei no vax.