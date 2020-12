Udinese Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Udinese e Crotone è l’anticipo della dodicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

A meno di 48 ore dalla chiusura dell’undicesima giornata della Serie A TIM, è già arrivato di nuovo il momento di pensare al campionato. La corsa scudetto si fa sempre più avvincente, con il Milan e la Juventus imbattute, l’Inter reduce da quattro vittorie consecutive e il Napoli che di partite consecutive ne ha vinte tre.

Leggi anche —> Atalanta, lo strappo di Papu Gomez: le vere ragioni della lite con Gasperini

Ma anche la corsa salvezza si fa sempre più avvincente e anche le squadre che si affrontano oggi pomeriggio non fanno eccezione. Da una parte, l’Udinese – che con tre vittorie consecutive è risalita a metà classifica, dopo aver raccolto quattro punto in sette partite; dall’altra il Crotone che finalmente con lo Spezia ha vinto la sua prima partita in stagione.

Leggi anche —> Gomez Gasperini, parole pesanti: “La verità quando andrò via” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Precedenti di Udinese – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio alla Dacia Arena di Udinese tra i padroni di casa dell’Udinese e gli ospiti del Crotone è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Le due squadre si sono affrontate in Serie A in appena due occasioni, prima di quella odierna, entrambe nella stagione 2017-2018. Il bilancio parla di una vittoria per parte. Infatti, all’andata si imposero i friulani con una doppietta di Thereau. Al ritorno, invece, a compiere l’impresa furono i calabresi, che dopo essere passati in svantaggio pareggiarono subito con Simy e poi nei minuti finali colsero il gol vittoria.

Udinese e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Gotti e Stroppa stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Simy, Messias.