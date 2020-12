Test visivo, quanti lupi vedi? La risposta indica il tuo quoziente intellettivo

Questo test visivo è stato ideato per calcolare il quoziente intellettivo di chi vi si sottopone: quanti lupi vedete?

Generalmente vi sottoponiamo dei test visivi legati alle proiezioni mentali, ovvero delle immagini in cui si trovano delle immagini sovrapposte o delle illusioni ottiche. Lo scopo di questi test è quello di tracciare un profilo della personalità di chi le osserva. L’idea nasce da una corrente psicologica di fine ‘800 che si è sviluppata all’inizio del XX secolo tra la Germania e gli Stati Uniti ed è conosciuta come psicologia della forma. Alcune delle immagini, tuttavia, pur prendendo spunto da quella corrente di studi non è attinente con i parametri utilizzati. Inoltre secondo la visione corrente, le conclusioni tratte dall’osservazione delle immagini non possono essere considerate valide al 100%.

Per quanto interessanti queste immagini, oggi vi vogliamo sottoporre ad un genere di test differente. L’immagine che trovate sopra, infatti, è stata ideata allo scopo di capire quale sia la vostra attenzione al dettaglio e quanto la vostra mente sia ricettiva a trovare elementi dissonanti con il contesto. Un test simile, unito ad altri, permette di comprendere il livello del vostro quoziente intellettivo.

Test visivo: quanti lupi vedete nell’immagine?

L’unico spunto che vi possiamo fornire per non inficiare il risultato del test è che nell’immagine ci sono dei lupi travestiti da pecore. Sta a voi individuare quanti ce ne sono in un tempo dato. Per capire quanti lupi ci sono avete a disposizione solamente 60 secondi, il numero di predatori trovati, indica il livello del vostro quoziente intellettivo.

Da uno a tre lupi

Se nel tempo dato siete riusciti a trovare un numero tra 1 e 3 lupi tra le pecore, significa che il vostro QI potrebbe oscillare tra 90 e 100. Avete una capacità intellettiva nella norma, ma alle volte vi capita di non concentrarvi troppo nelle cose che fate.

Da quattro a cinque lupi

Se invece siete riusciti a scorgere un numero compreso tra 4 e 5 lupi, significa che siete delle persone dalla spiccata intelligenza e che il vostro QI è compreso tra 100 e 110. Quando parlate bisognerebbe darvi ascolto.

Sei Lupi

Se siete riusciti ad individuare tutti e sei i lupi nascosti nell’immagine significa che siete delle persone con un’intelligenza abbastanza superiore alla media. Il vostro QI oscilla tra 110 e 125 e la vostra capacità di analizzare immagini e situazioni vi pone in una situazione di vantaggio.

Come anticipato sopra, un singolo test non è sufficiente a determinare il vostro quoziente intellettivo, dunque il risultato di questo è da considerarsi parziale e non affidabile al 100%. Dunque se aveste avuto un riscontro inferiore alle aspettative non lasciatevi condizionare.