Suor Anna Monia Alfieri: chi è, cosa fa e per cosa si batte

Suor Anna Monia Alfieri è una delle personalità più importanti che si battono per il diritto all’istruzione. Scopriamo chi è.

Suor Anna è una religiosa delle Marcelline. Nonostante la sua scelta di fede ha comunque intrapreso un percorso di studi importante. Nel 2001 si è laureata in Giurisprudenza e nel 2007 in Economia.

Senza pensarci due volte ha anche conseguito il Diploma Superiore di Scienze Religiose e, ad oggi, è legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline. Il suo nome si è fatto conoscere grazie alle sue battaglie per il diritto all’istruzione.

Suor Anna Monia Alfieri: vincitrice dell’Ambrogino d’Oro

La donna è considerata da diverso tempo una paladina della lotta per la libertà di scelta educativa: “Sogno una scuola che dia ai ragazzi il coraggio della conoscenza“. Suor Anna Monia ha alle spalle una lotta ormai decennale in favore delle scuole paritarie che lei considera essere rivolta verso la libertà educativa e per la scuola nel suo senso più generale.

Uno dei suoi obiettivi è sfatare molti pregiudizi sulle paritarie come quello di essere scuole per ricchi. “Forse non tutti ricordano che le scuole cattoliche sono sorte nel Sud Italia per salvare i ragazzi dalle dispersione scolastica e, più avanti, per sottrarre i picciotti alla mafia”, precisa la donna. Per la religiosa, la scuola dovrebbe essere “un’ ‘ascensore sociale‘ che colmi i vuoti e le differenze di partenza, perché la scuola ti dà il coraggio di conoscere, come diceva Kant. E la conoscenza rende liberi da ogni costrizione, ideologia, politica, sociale e dagli stessi lacci del nostro pensiero limitato”.

La donna mira a costruire un sistema scolastico in cui paritarie e pubbliche sono sullo stesso piano grazie al coordinamento statale. La vincita dell’Ambrogino d’Oro è stato il coronamento di anni di sforzi per garantire a tutti un futuro migliore.