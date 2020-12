Stefania Orlando, duro litigio con Maria Teresa Ruta: “Ora basta”- VIDEO

Nervi più che tesi fra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, con la prima che erutta come un vulcano e si sfoga in maniera pesantissima.

C’è una rottura netta tra Stefania Orlando e la Ruta. Maria Teresa e l’ex moglie di Andrea Roncato infatti sono giunte ad un durissimo scontro verbale, dopo che gli animi erano risultati già esacerbati in seguito a quanto successo lunedì 14 dicembre. In tale data infatti aveva suscitato ulteriori malumori la nomination fatta ai danni della stessa Maria Teresa Ruta da Tommaso Zorzi.

Lo influencer tra l’altro ha assistito in prima persona a quanto accaduto fra Stefania Orlando e la Ruta. In pratica quest’ultima ha affermato chiaramente di essersi sentita esclusa ed un pò emarginata nel corso degli ultimi giorni. Una cosa che la Orlando ha interpretato come una accusa nei suoi confronti, e che l’ha portata a reagire con toni poco concilianti. La tranquilla conversazione che Stefania stava intrattenendo con Giulia Salemi è divampata in scontro vero e proprio con Maria Teresa, all’arrivo dell’ex moglie di Amedeo Goria.

Stefania Orlando, con Maria Teresa Ruta è scontro aperto

“Non mi va di passare per insensibile e per altro. Io ti ho sempre portato allo stesso modo di Tommaso. Vi siete messi contro di me e va bene così. Ma non venire a scocciarmi con i tuoi giochini.

Sei molto incoerente, in una puntata dici una cosa ed in quella successiva poi un’altra. Abbiamo chiarito, dici? Così poi ha la clip della puntata? Ok, brava Maria Teresa”. La Ruta alla fine si confida con Zorzi ed entrambi si mostrano sorpresi da questa reazione della Orlando.