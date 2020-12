Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, perché si odiano così tanto

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopporta proprio. Scopriamo perché sono così ai ferri corti e cosa è successo.

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della Lorenzini non è di certo passato inosservato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha già iniziato una guerra con Zorzi.

Il rapporto tra i due non è mai stato tutto rosa e fiori. Anzi, la donna non vede proprio l’ora di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi: scoppia il putiferio

L’ex tronista è entrata nella casa mettendo in scena un siparietto divertente con Cristiano Malgioglio. In tutto ciò non è mancato neanche il confronto con Tommaso Zorzi. L’uomo non è riuscito a nascondere la sua lampante avversione per la donna. Le frecciatine e le occhiatacce sono state solo la punta dell’iceberg di ciò che è avvenuto dopo.

Leggi anche -> Francesco Oppini, l’annuncio inatteso su Tommaso Zorzi: Lo faremo appena esce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Subito dopo il suo ingresso si è generata una discussione: “Sei tu che sei venuta qua a rompere i coglioni”, Vergognati“, “Abbassa i toni”, sono solo alcune delle cose che si sono detti reciprocamente. Già da questo è ben chiaro che i due non si sopportino proprio. L’inimicizia tra i due è nata da un fatto capitato molto tempo prima.

Leggi anche -> GF Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: l’accusa è gravissima

La Lorenzini ha rinfacciato più volte a Zorzi di averla presa di mira sui social. “Ti rode il culo che sto qua”, ha urlato all’uomo. In base al racconto della donna, si sarebbero conosciuti otto mesi fa ad una festa e lei sarebbe subito stata “massacrata” dall’influencer. “Mi hai preso in giro su Instagram, pubblicando delle storie ironiche dove tra l’altro facevi il verso del conato del vomito. Il giorno dopo mi hai vista e hai persino fatto finta di non conoscermi”.

Se vuoi seguire tutti i nostri articoli in tempo reale CLICCA QUI

Effettivamente, a quei tempi, Zorzi aveva una rubrica dove parlava dei vip e li prendeva in giro, ma con la sua solita ironia. Della donna aveva detto che possedeva un atteggiamento da diva e da superiore. Inizialmente, l’influencer ha negato ogni accusa ma poi si è tradito parlando con Giulia Salemi: “Però in gesto del genere è nel mio stile”. Lo scontro tra i due è proseguito ancora e che siamo certi continuerà ancora per molto. “Quel conato è il gesto che più rappresenta il mio sentimento verso di te”, ha rincarato la dose Zorsi.