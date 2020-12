Selvaggia Roma: disperata dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello

Selvaggia Roma è letteralmente disperata dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello. Vediamo cosa le sta succedendo.

La donna è stata eliminata di recedente dal reality targato Mediaset. Proprio a causa della nostalgia del programma e, in particolare di alcuni dei suoi ex inquilini, si è lasciata andare in un post molto toccante su Instagram.

Nonostante una breve permanenza, la donna è comunque riuscita a instaurare dei legami solidi tanto che la mancanza si sta facendo insostenibile.

Selvaggia Roma: “Non riesco a dormire!”

Nonostante una permanenza relativamente breve, la Roma è stata una delle concorrenti che ha fatto più discutere di sé. Ancora prima del suo ingresso le voci sul suo conto avevano scatenato un vero e proprio putiferio.

Leggi anche -> Grande Fratello VIP, guerra tra Dayane e Selvaggia: “Ti commenti da sola”

Le voci sul suo conto, i gossip e alcuni litigi scoppiati nella casa non le hanno comunque impedito di farsi apprezzare. La donna è riuscita a far breccia nel cuore di alcuni concorrenti e anche in molti telespettatori. All’interno della casa è riuscita a instaurare dei legami importanti ed è proprio per questo motivo che ora ha molta nostalgia dei suoi amici.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Roma ha deciso di dedicare ai suoi ex coinquilini un post molto toccante su Instagram. Si è lasciata andare a un vortice di emozioni e ha scritto parole intrise di sincerità e affetto. La sua nostalgia è contraccambiata in modo particolare da Giulia Salemi che di recente ha rivelato di sentire in modo particolare la mancanza di Selvaggia.

Leggi anche -> Selvaggia Roma choc Grande Fratello: “Un uomo mi violenterà”

Sicuramente l’esperienza nella casa più famosa d’Italia è un qualcosa che ti tocca profondamente. Vivere a stretto contatto con molte persone è il modo migliore per instaurare un qualsiasi sentimento anche con chi sembra molto diverso da noi. Sicuramente, alla fine del programma, le amicizie che si sono create al GF Vip potranno continuare e diventare ancora più solide. Ora tutti i fan aspettano il ricongiungimento tra Giulia e Selvaggia.