Romina Power colpita da un altro lutto, a lui deve moltissimo

La cantante californiana Romina Power è stata colpita da un gravissimo lutto: è morta una persona a cui deve tantissimo.

La vita di Romina Power è stata segnata da tantissimi dispiaceri. Quando era bambina ha dovuto dire addio al padre Tyron Power, stroncato in giovanissima età da un infarto. L’infanzia dell’artista è stata dunque segnata da un’assenza cruciale e per quanto la madre abbia potuto fare, quella mancanza è stata avvertita non poco. La vita in Europa, quando era giovanissima, l’ha portata a conoscere ed innamorarsi di un giovane cantante italiano.

La loro storia d’amore è diventata emblema del romanticismo mediatico: Al Bano e Romina non erano solo un duo canoro, ma anche la coppia preferita dagli italiani. Il loro amore era sincero, ma il loro idillio si è interrotto quando nel ’93 la figlia Ylenia è scomparsa negli Stati Uniti. Da quel dramma, Romina non si è mai ripresa del tutto: la cantante ancora oggi spera di poter riabbracciare la figlia e non vuole abbandonare la speranza di poterla rivedere un giorno.

Romina Power: è morto Ermanno Ferri, l’imprenditore che l’ha scelta come testimonial negli anni’80

Di recente la cantante ha subito due lutti molto importanti: il primo è quello della suocera, donna che l’aveva adottata come una figlia e a cui voleva un bene dell’anima; il secondo è quello della sorella Taryn, scomparsa lo scorso 20 giugno. Un lutto difficile da assorbire, poiché la sorella rappresentava un’ancora alla quale appoggiarsi, l’ultima in grado di comprendere le difficoltà passate in infanzia, l’unica con la quale condividere tutto ciò che le passava per la testa.

Nei giorni scorsi un altro pezzo della vita di Romina se n’è andato. Il 13 dicembre se n’è andato l’imprenditore Ermanno Ferri, fondatore della Febal in grado di portare la Scavolini e la Berloni ai vertici nazionali di vendita. Fu proprio Ferri a scegliere Romina Power come testimonial tra gli anni ’80 e ’90, dandole la possibilità di accrescere la sua già sconfinata popolarità.

