Quanto guadagna Antonella Clerici? Compensi e patrimonio della conduttrice Rai più amata dal pubblico italiano.

Sopratutto dopo l’abbandono de “La prova del cuoco”, molti si sono chiesti su che stipendio faccia affidamento Antonella Clerici. Pare infatti che il cachet di Antonella sia uno dei più alti della Rai, e che lei riesca a guadagnare sempre qualcosa anche senza apparire in televisione. La Clerici, lo sappiamo tutti, vanta una lunghissima carriera da presentatrice tv, coronata negli anni ’90 con la conduzione di diversi programmi sportivi per la Rai. Ma la fama per “Antonella” è arrivata nel 2000, quando ha iniziato a condurre “La prova del cuoco”: un’esperienza indimenticabile durata 18 anni e apprezzata da tutto il pubblico italiano. Grazie all’impeccabile conduzione del programma del mezzogiorno Antonella è diventata una delle presentatrici più importanti della televisione italiana, e negli ultimi 15 anni la Rai le ha affidato diverse trasmissioni in prima serata: ricordiamo “Adesso sposami”, “Il ristorante”, il Festival di Sanremo 2005, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Tutti pazzi per la tele”, il Festival di Sanremo 2010, “Sanremo Young”, il remake di “Portobello” e lo Zecchino d’Oro 2019.

Lo stipendio di Antonella Clerici: da “La prova del cuoco” a “E’ sempre mezzogiorno”

Ma vediamo quanto guadagna e quanto ha guadagnato Antonella Clerici negli ultimi anni. Sappiamo che nel 2017 “La prova del cuoco” fruttava ad Antonella Clerici un contratto di 1.5 milioni di euro all’anno, nonché un cachet di 50 mila euro a serata. Nonostante adesso il programma sia stato affidato alla conduzione di Elisa Isoardi, grazie a “La prova del cuoco” Antonella continua a guadagnare circa 230 mila euro all’anno. La donna, infatti, senza apparire sullo schermo continua ad essere consulente esperta ed autrice dei testi del programma.

Relegata dietro le quinte, la Clerici ha avuto tempo per dedicarsi ad altri show, ma fino a quest’estate la presentatrice non era riuscita a firmare nessun nuovo accordo con la Rai. “Ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio lavorare” aveva ammesso la presentatrice. “Sono a disposizione dell’azienda. Non dipende da me, spero in primavera di condurre un programma in prime time: ho molte idee in testa”. Oggi sappiamo che ad Antonella quest’anno sono stati affidati due programmi: “E’ Sempre Mezzogiorno” e “The Voice Senior”.