Postedown, servizi online di Poste Italiane del tutto offline: i dettagli

Sui social network spopola, nella mattinata di martedì 15 dicembre 2020, l’hashtag Postedown dopo i disservizi di Poste Italiane online.

Grossi problemi nella giornata di martedì 15 novembre 2020 per chi ha cercato di usufruire dei prodotti online di Poste Italiane, PostePay e BancoPosta. Infatti tutti i servizi sono risultati a lungo offline, non dando la possibilità di accesso agli utenti registrati neppure dalle app dedicate per dispositivi ios ed Android.

La cosa ha creato grandi disagi ed è diventata anche virale con l’apposito hashtag coniato per l’occasione, #postedown. In generale c’è stato un totale offline della durata di poco meno di un’ora. A chi cercava di effettuare regolarmente l’accesso con le proprie credenziali appariva un messaggio di errore o che rimandava ad un aggiornamento in corso. I disagi sono emersi a cominciare dalle ore 09:00 del mattino.

Potedown, i servizi online di Poste Italiane vanno ko

Nella giornata di lunedì 14 dicembre 2020 era toccato invece ad alcuni tra i principali servizi di Google restare offline per diverse ore. Dalla piattaforma di messaggistica di posta elettronica Gmail fino ad altro, compreso YouTube, nulla risultava essere funzionante. Per fortuna l’allarme è rientrato, anche se aveva interessato tutto il mondo. E gli ingegneri di Mountain View sono riusciti a riportare la situazione in un ambito di normalità. Ma per quanto riguarda l’Italia, c’è stato anche il ‘Postedown’ con il quale dovere fare i conti.

Sono in tanti gli utenti che hanno documentato la loro negativa esperienza mentre cercavano di accedere ai rispettivi profili personali, ricevendo come risposta un generico feedback di errore. E non sono mancate neppure le manifestazioni di pungente ironia in relazione a quanto di analogo successo proprio con Google nelle ore precedenti. La problematica persiste anche nel pomeriggio. Alle ore 15:00 risulta ancora impossibile fare accesso alle app di Poste Italiane.