Pierpaolo Pretelli, lacrime a non finire: “Non me l’aspettavo”

Le novità non finiscono mai nella casa del Grande Fratello Vip con sorprese emozionanti: Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime

Ancora una sorpresa emozionante nella casa del Grande Fratello: questa volta è toccato a Pierpaolo Pretelli che ha avuto modo di incontrare la sua ex Ariadna Romero. Così subito il loro discorso è andato sul loro figlio con la messa in onda anche di un filmato in cui aiuta a fare l’albero di Natale. Così l’ex velino è scoppiato in lacrime dicendo di essere tanto felice nel rivederlo: “Non me l’aspettavo…”. Così la sua ex l’ha rassicurato: “Sei sempre il suo supereroe”. Dopo il suo incontro con Elisabetta Gregoraci, altre emozioni forti per lui.

Pierpaolo Pretelli, il consiglio della sua ex Ariadna

Così è arrivato anche un prezioso consiglio dall’ex Ariadna Romero. Pierpaolo è rinato dopo l’uscita della Gregoraci mettendo in mostra le sue qualità: “Pensa sempre con la tua testa mi raccomando…Non farti mai condizionare e cerca sempre di essere te stesso in ogni occasione…”. Lo stesso Alfonso Signorini, infine, ha chiesto un parere alla Gregoraci su questo incontro: “Mi sono commossa molto, sono contenta per lui…Questa sorpresa è stata molto importante per lui”.