Anche i Paesi Bassi vanno in lockdown a Natale. Le misure.

Anche i Paesi Bassi vanno in lockdown a Natale. Il governo olandese ha seguito l’esempio della Germania, inasprendo le misure restrittive durante le feste.

Ieri, il governo olandese ha convocato una riunione di emergenza per discutere le nuove misure da adottare per contenere la crescita dei casi di Covid. Le misure sono poi state annunciate dal primo ministro, Mark Rutte, in un discorso al Paese in diretta tv.

Leggi anche –> Chiusure per Natale e Capodanno, le nuove misure restrittive del Governo

Paesi Bassi in lockdown a Natale

Una nuova impennata dei casi di Covid-19 nei Paesi Bassi ha obbligato il governo a introdurre il lockdown a Natale, come in Germania.

“La situazione è molto grave“, ha spiegato il ministro della Salute olandese, Hugo de Jonge, nelle parole citate da Adnkronos. Gli ospedali nei Paesi Bassi sono in difficoltà, mentre i contagi si avvicinano ai 10mila al giorno. Numeri troppo elevati per la piccola Olanda.

La sera di lunedì 14 dicembre, il premier olandese, Mark Rutte, ha annunciato in diretta televisiva cinque settimane di lockdown nel Paese che inizierà subito, già da martedì 15 dicembre.

Anche nei Paesi Bassi, come in Germania, saranno chiuse tutte le scuole, con le lezioni che si svolgeranno con la didattica a distanza fino al 19 gennaio.

Chiuderanno i negozi non essenziali, i musei, i teatri, i parrucchieri e le palestre. Mentre bar e ristoranti, che erano già chiusi dalla metà di ottobre, non riapriranno.

Leggi anche –> DPCM Natale: spostamenti e viaggi, cosa si può fare e cosa no