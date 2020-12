Oroscopo del giorno, mercoledì 16 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Dicembre ha sorpassato la metà dei suoi giorni. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 16 Dicembre 2020.

Siamo oramai entrati nella seconda metà del mese più scintillante dell’anno. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 16 Dicembre 2020.

Mercoledì 16 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste inciampare nuovamente nel filo del passato. Una vecchia conoscenza tornerà a bussare alla vostra porta, scombussolandovi più del dovuto. Cercate di non farvi influenzare e di prendere decisioni con la vostra testa.

Toro. Non è il momento adatto per lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Mantenere la calma e il buon temperamento è il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi, che si porterà dietro un po’ di ansie e di nervosismo.

Gemelli. Finalmente cielo sereno per voi. Questo non significa che potete adagiarvi sugli allori, tutt’altro. La giornata sarà davvero intensa e potreste arrivare alla sera più stanchi del solito. Ma non temete, i vostri sforzi saranno ricompensati.

Cancro. Ultimamente qualche calcolo non vi torna e molto probabilmente nella vostra mente alberga la confusione. L’idea migliore sarebbe quella di rivedere i vostri piani, ed eventualmente tornare sui vostri passi.

Leone. Oggi potreste essere più sensibili del dovuto. I pianeti non saranno proprio rivolti dalla vostra parte, ma non temete, si risolverà tutto per il meglio. Prestate attenzione al vostro conto in banca e soprattutto alle spese improvvise.

Vergine. Oggi sono in arrivo per voi confortanti notizie. Gli astri e le stelle saranno tutti rivolti verso di voi. Via libera sia in amore che sul lavoro, quindi non esitate a prendervi un po’ di pausa per godere dei successi ottenuti.

Bilancia. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione. La posizione di Saturno vi spingerà a ragionare meglio e ad analizzare molto più criticamente la situazione. Cercate però di non allontanarvi troppo dal mondo reale.

Scorpione. Ci sono cose che ancora sfuggono al vostro controllo e molto probabilmente questo è per voi motivo di ansia e stress. Cercate di vivere le situazioni con più leggerezza e di confidare un po’ di più in voi stessi e negli altri.

Sagittario. Durante la giornata di ogi fareste meglio a non esagerare con le spese e con lo shopping. Cattive notizie sul fronte lavorativo. Alcune tensioni interne potrebbero rovinare il vostro buonumore e l’atmosfera natalizia.

Capricorno. Nuovi progetti e nuove idee vi affollano la mente ed è giunto il momento di esporli senza timore, raggiungerete il successo in men che non si dica. Tuttavia i tempi non sono maturi per le scommesse: non lasciate niente al caso.

Aquario. Buone notizie sul fronte lavorativo. Gli affari oggi andranno a gonfie vele e vi regaleranno nuove emozioni. Cercate però di non trascurare gli affetti più cari, in particolar modo se si tratta dei vostri famigliari.

Pesci. Durante la giornata di oggi potreste immergervi più del dovuto nelle polemiche. Cercate di non dare troppo peso alle questioni poco importanti e di concentrarvi sui vostri obiettivi. Calde soddisfazioni sono all’orizzonte.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.