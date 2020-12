Natalia Paragoni viola il DPCM: è bufera sui social

Natalia Paragoni è al centro di una bufera sui social per aver violato una norma importante prevista dal DPCM.

Non è la prima volta che un VIP viene chiamato in causa e si ritrova al centro di una bufera per non aver rispettato i decreti di sicurezza previsti per arginare il Covid19. A partire da Giulia De Lellis e la sua vacanza a Dubai, sono molti i casi di personaggi dello spettacolo aspramente criticati anche da colleghi per il loro comportamento. Questa volta è toccato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni viola le norme di sicurezza

La stessa Natalia si era scagliata contro chi non rispetta le norme di sicurezza e non usa il buonsenso, in particolare aveva critica fortemente tutti quelli che lasciano l’italia in tempi di Covid. Ma adesso sembra esserci lei dall’altra parte: il DPCM più recente, firmato dal Presidente Giuseppe Conte, per arginare il contagio durante le festività natalizie, vieta di recarsi in impianti sciistici e di fare vacanze sulla neve, cosa che è forse sfuggita alla Paragoni.

La ragazza, infatti, ha postato sul suo profilo instagram degli scatti che la ritraggono pronta per andare in montagna a sciare, scatenando l’ira di molti utenti. Le critiche all’ex corteggiatrice non derivano solo dalla violazione del DPCM ma anche per l’incoerenza dimostrata dalla ragazza che fino a poco tempo fa aveva sempre criticato aspramente chi adottatava questo tipo di comportamento.

Una delle polemiche più feroci che aveva fatto partire la stessa Natalia era proprio contro Giulia De Lellis che aveva raggiunto Dubai con il fidanzato Carlo, per questioni lavorative. La Paragoni aveva allora ribadito di non voler lasciare l’italia per la delicata situazione sanitaria e aveva evidentemente alluso alla De Lellis con una frecciatina. Il gossip ora imperversa contro Natalia e le sue vacanze in montagna e si attendono dichiarazioni da parte della ragazza a riguardo.