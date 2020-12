Muore di tumore, 27enne lascia moglie e figli: “L’hanno curato male”

Un giovane muore di tumore lasciando la sua famiglia nella più totale disperazione. Sua moglie accusa duramente medici ed ospedale per questo.

Un uomo muore di tumore a soli 27 anni. E la sua vicenda fa discutere in quanto, per colpa della pandemia in corso, Sherwin Hall non ha ricevuto le cure necessarie per la sua gravissima malattia, che lo affliggeva da alcuni mesi. Il giovane era sposato e padre di due bambini e la sua famiglia denuncia ora dei ritardi che sarebbero risultati decisivi nell’individuazione e nel trattamento del male che lo aveva colpito.

Purtroppo questa è una triste costante del virus, sin da quando il mondo ha scoperto di essere finito in una situazione estremamente complicata. La saturazione di ospedali e strutture sanitarie a causa dei tanti ricoveri per il virus ha fatto si, in molte situazioni, che altri casi clinici legati a situazioni diversi venissero trattati secondariamente e non con le dovute risorse. È proprio questo il caso di Sherwin: l’uomo muore di tumore proprio come estrema conseguenza di ciò.

Muore di tumore, la moglie accusa l’ospedale

Lui stesso aveva affermato pubblicamente di essere stato costretto ad aspettare oltre due mesi prima di potere avere accesso ad una necessaria risonanza magnetica. Questa visita aveva svelato la presenza di un tumore ai reni oltre che di numerose metastasi che avevano già raggiunto i suoi polmoni. Il primo sintomo era stato un persistente dolore alle gambe, che non andava via.

Lui e sua moglie avevano provato una cura con antibiotici, ma intanto a Leeds, dove la famiglia viveva, ed in tutta la gran Bretagna era arrivata la pandemia. Con tutti gli sconvolgimenti del caso, a cominciare dal come capire in che modo affrontare il virus. La moglie del 27enne è disperata e si dice convinta che suo marito sarebbe ancora vivo con una diagnosi tempestiva.