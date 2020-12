Matteo Salvini, perché è finito il matrimonio con Fabrizia Ieluzzi: la verità

Matteo Salvini, il matrimonio con Fabrizia Ieluzzi è finito quasi prima di iniziare: colpa della poca educazione.

Si sa molto poco sulla relazione che l’ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha vissuto con Fabrizia Ieluzzi, giornalista radiofonica appassionata di politica. I due si sono conosciuti quando Salvini era consigliere, e hanno sempre parlato di un “vero e proprio colpo di fulmine”. Dopo pochissimo hanno scoperto di aspettare un bambino, Federico, nato nel 2003. Dopo solo due anni di matrimonio, però, la famiglia si è distrutta.

Matteo Salvini, ecco perché è finito il matrimonio con Fabrizia Ieluzzi

In una vecchia intervista Fabrizia ha raccontato quelle che sono state le vere ragioni che hanno portato alla separazione: pare che i primi problemi fossero iniziati già durante il taglio della torta nuziale. Salvini, infatti, in quell’occasione aveva iniziato a cantare a squarciagola cori antimeridionali, spalleggiato dagli amici del partito Lega Nord. Il comportamento disgustoso, ovviamente, non era piaciuto ai parenti pugliesi di Fabrizia che hanno subito capito la pessima qualità dell’uomo che la giovane stava sposando.

Mentre il matrimonio Fabrizia Ieluzzi è durato pochi anni, la relazione con Giulia Martinelli, arrivata subito dopo la giornalista, è andata avanti per diversi anni prima di finire per sempre. Quando è successo, Fabrizia aveva commentato pubblicamente: “Posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Lei è una militante della Lega, sono cresciuti insieme. Anzi, posso dire che lui l’amava da quando erano pistolini, c’era anche prima di me. Lei è nel suo cuore, non la levi nemmeno con lo scalpello. […] Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme”. Ma non è stato così, e poco dopo la rottura Matteo Salvini si è fidanzato con Elisa Isoardi. Fabrizia ha commentato anche l’ennesima nuova fidanzata di Matteo, dicendo: “Quando arrivi in alto, devi tenere gli occhi aperti perché c’è sempre qualcuno che ti liscia il pelo, o che sta con te perché vuole ottenere qualcosa. Teo è un po’ ingenuo da questo punto di vista”.

Oggi Matteo Salvini è fidanzato con Francesca Verdini, figlia dell’esponente di Forza Italia Denis Verdini. I due si passano 19 anni di differenza.