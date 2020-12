Matteo Salvini, chi è il figlio Federico: età e vita privata dell’adolescente

Federico Salvini, chi è il figlio maggiore del politico della Lega: la situazione familiare tormentata sembra non intaccare i rapporti con il padre.

Federico Salvini è il figlio maggiore di Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro degli interni. Il bambino è nato nel 2003 dal matrimonio con Fabrizia Ieluzzi, finito due anni dopo la sua nascita. Nel 2012 Federico ha visto nascere la sorellastra Mirta, che Salvini ha avuto con la seconda moglie Giulia Martinelli. Il politico è solito pubblicare tutta la sua vita sui social, in modo poco professionale ma sicuramente interessante per il gossip, e non molto tempo fa aveva pubblicato su Facebook la pagella scolastica di Federico, scrivendo: “Quando nella pagella (seconda liceo) tuo figlio porta a casa sei 8 e quattro 9, con 10 in condotta, si festeggia alla vecchia maniera! Applausi ragazzo!”. Purtroppo non sappiamo cosa pensi Federico di tutto questo sbandierare la sua vita privata con l’Italia intera. Lo scopriremo quando sarà cresciuto.

Federico Salvini, la situazione familiare tormentata ha rovinato il rapporto con il padre?

Mentre il matrimonio con la giornalista radiofonica Fabrizia Ieluzzi è durato pochi anni, la relazione con Giulia Martinelli, mamma di Mirta, è andata avanti per diversi anni prima di finire per sempre. Quando è successo, Fabrizia aveva commentato pubblicamente: “Posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Lei è una militante della Lega, sono cresciuti insieme. Anzi, posso dire che lui l’amava da quando erano pistolini, c’era anche prima di me. Lei è nel suo cuore, non la levi nemmeno con lo scalpello. […] Io sono pronta a scommettere che torneranno insieme”. Ma non è stato così, e poco dopo la rottura Matteo Salvini si è fidanzato con Elisa Isoardi. La relazione con la presentatrice tv è stata ufficializzata nel 2016 ed è durata cinque anni.

Oggi Matteo Salvini è fidanzato con la giovanissima Francesca Verdini, figlia dell’ex politico ed esponente di Forza Italia Denis Verdini. I due si passano 19 anni di differenza, ma sembra che la Verdini abbia saputo cogliere la palla al balzo e se la tenga stretta. Lei e Salvini sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, e il politico ha più volte assicurato di considerare la nuova storia molto importante. Francesca infatti ha conosciuto sia Federico che Mirta, con cui passa molto tempo insieme.