Masterchef Italia 10: quando inizia, chi sono i concorrenti e i giudici

La decima edizione di Masterchef Italia è oramai alle porte. Che cosa avrà stavolta in serbo per noi il cooking show più amato di sempre?

L’appuntamento annuale con il programma di cucina più amato di sempre è confermato. Siamo infatti tutti pronti alla decima edizione di Masterchef Italia. Il cooking show ha conquistato negli anni sempre più telespettatori, fino a diventare una delle trasmissioni più seguite della nazione. Tutti conoscono e amano i celebri tre giudici, che sono già pronti a guidare in una nuova avventura i prossimi concorrenti. Che cosa ci riserverà dunque il programma? Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

La domanda che preme di più nei cuori di tutti i telespettatori è sicuramente: quando inizierà l’attesissimo programma? Come ogni anno, il cooking show più amato di Italia trasmetterà la sua prima puntata la settimana successiva alla seguitissima finale di X Factor. Ci siamo quasi dunque, perché il nuovo viaggio nel mondo dell’alta cucina comincerà a breve, più precisamente in data 17 Dicembre 2020. Siete tutti pronti a partire? A quanto pare l’edizione sarà una delle più impegnative. I giudici stessi l’hanno confermato, affermando di aver ulteriormente ‘alzato l’asticella’.

Le puntate della trasmissione che andranno in onda saranno ben 12. Il programma di cucina trasmetterà un episodio alla settimana a partire dal 17 Dicembre, con più precisione ogni giovedì. Facendo qualche calcolo, il cooking show ci terrà dunque con gli occhi incollati al televisore fino al mese di Marzo 2021. Le puntate saranno visibili su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1, e su Tv8 l’anno prossimo. Per quel che riguarda i giudici, saranno esattamente quelli della scorsa edizione, ovvero Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo, e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 10: i concorrenti della nuova edizione

Una nuova edizione, precisamente la decima, di Masterchef Italia è pronta a stupire tutti i telespettatori. Il programma di cucina, che andrà in onda a partire dal 17 Dicembre 2020, è dunque alle porte. Chi saranno i concorrenti? Al momento non conosciamo ancora i volti dei nuovi partecipanti, ma li incontreremo a breve, al termine delle selezioni. Intanto, in data odierna, alle ore 11:00, TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa di presentazione, e sono tutti curiosi di scoprire che cosa avranno da dire i tre amatissimi giudici in anteprima.