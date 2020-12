Una nuova edizione di Masterchef è alle porte. Che fine hanno fatto i vecchi concorrenti? Scopriamo che cosa fa adesso Antonio Lorenzon.

Antonio Lorenzon è stato il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia. L’uomo ha scritto la storia in uno dei programmi culinari più amati di sempre. È riuscito infatti a portare l’amore tra le cucine del cooking show, inginocchiandosi in diretta nazionale durante la premiazione per proporre il matrimonio al suo grande amore, Daniel. Il gesto compiuto dallo chef ha fatto il giro del mondo, e ancora oggi, a distanza di quasi un anno, se ne parla. Ma che fine avrà fatto Antonio, una volta smesso il noto grembiule bianco?

Il primo traguardo di Lorenzon in seguito alla vittoria della competizione culinaria è stato la pubblicazione del suo libro. Si intitola Una cucina diversa ed è letteralmente andato a ruba. È uscito lo scorso 20 Marzo ed ha riscosso un successo strabiliante. L’autore stesso ne è rimasto completamente stupefatto, e lo ha persino raccontato durante un’intervista. “È al settimo posto tra i libri più venduti in Italia nella categoria varie, non ci volevo credere, sono felicissimo“.

Pare proprio che la pandemia da Coronavirus abbia però messo i bastoni tra le ruote ad Antonio Lorenzon. L’uomo, che custodiva nel cassetto il sogno di aprire un Hotel-Ristorante a Bassano del Grappa, ha dovuto rallentare a causa della situazione sanitaria attuale. Stando a ciò che pubblica sui social, continua però imperterrito a cucinare e ad esibire i suoi manicaretti d’alta classe. In attesa che tutto torni alla normalità, si sta dilettando con alcune collaborazioni. La più importante di queste è stata realizzata in collaborazione con la Sony Music, e prevede l’uscita di una ricetta alla settimana che si abbini perfettamente proprio alla musica.

Antonio Lorenzon dopo Masterchef 9: matrimonio posticipato

La domanda che tutti si pongono riguarda però Antonio Lorenzon e il suo compagno Daniel: si sono sposati dopo Masterchef 9? La risposta è non ancora. A causa della pandemia le nozze sono infatti state posticipate. Stando ad un’intervista della scorsa primavera, i due avrebbero dovuto sposarsi a Giugno ma il tutto è slittato al prossimo anno. “Volevamo sposarci a Giugno ma è impensabile: troppe le cose che non possono essere fatte da casa, come individuare la location. Rimanderemo a Giugno 2021“. Sembrerebbe dunque che dovremmo attendere ancora un po’ per vedere i sogni di Antonio Lorenzon diventare realtà.