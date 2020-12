Maria Teresa Ruta, la confessione choc su Tommaso Zorzi

Maria Teresa Ruta ha causato scompiglio sul web a causa di una confessione choc che ha fatto su Tommaso Zorzi.

Tra poche ore andrà in onda la ventiseiesima puntata del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Una delle concorrenti amate dal pubblico, Maria Teresa Ruta, ha causato una bufera sui social.

Ad accusare Maria Teresa Ruta sono stati i fans di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che continuano a far discutere anche dopo l’uscita dal gioco del telecronista. La gieffina aveva già commentato qualche settimana fa il legame tra i due, sostenendo che Zorzi faceva stare male Francesco perché gli toglieva l’energia. La madre di Guenda Goria ha nuovamente detto la sua sui due amici, ma le sue parole hanno scatenato gran fastidio per gli utenti del web.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, lite furiosa tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando

LEGGI ANCHE -> Pierpaolo Pretelli, lo scherzo in piena notte ai suoi danni dal GF Vip 2020

Maria Teresa Ruta criticata sul web

Maria Teresa Ruta ha affermato che: “Tommaso ha smesso di ridere, da quando ha cominciato l’amicizia con Francesco“. I sostenitori di Zorzi e Oppini sono rimasti decisamente contrariati dall’affermazione della conduttrice, nonostante sia una delle protagoniste più amate dal pubblico del “Grande Fratello Vip“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Maria Teresa Ruta è finita nuovamente al centro del gossip. La conduttrice ha già rivelato più volte di non nutrire molta simpatia per Francesco Oppini. Insieme a Stefania Orlando hanno commentato come la loro stanza sia più noiosa a causa del cambiamento di Tommaso Zorzi, incolpato di non essere più lo stesso con loro. I fans dell’influencer milanese e del figlio di Alba Parietti non riescono a concepire come la conduttrice continui a criticare i due amici e hanno espresso la loro opinione sui social. “Comunque io sento una pesantezza in questa stanza incredibile“, ha rivelato poi l’ex moglie di Amedeo Goria riguardo ai nuovi concorrenti.