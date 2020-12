Maria De Filippi attacca Lorella Cuccarini: “E’ stata ingenua”

Maria De Filippi si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutti i suoi programmi, ma soprattutto di Amici.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano e ha scelto di raccontarsi in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della sua carriera e dei suoi programmi.

Maria De Filippi ha raccontato che, specialmente con i suoi programmi, ama prendersi la libertà di cambiare ciò che non le piace più: “Mi prendo sempre la libertà di cambiare qualcosa, di modificare i meccanismi come voglio. Ho unito i due troni a Uomini e Donne perché così mi diverto di più“, ha spiegato. “L’anno scorso ad Amici c’era la gara tra squadre, un meccanismo che stimolava la competizione tra i ragazzi che appartiene più al serale che al pomeridiano. Io stessa mi annoiavo ed ho deciso di cambiare, inserendo un meccanismo che si basa sull’individualità dei ragazzi“. Secondo la popolare conduttrice il segreto per far funzionare le trasmissioni è avere un equilibrio tra mettere al centro della trasmissione chi vi partecipa e creare contenuti di qualità.

Maria De Filippi sulle nuove professoresse: Arisa e Lorella Cuccarini

Ad “Amici” quest’anno sono entrate due new entry tra i professori: Arisa e Lorella Cuccarini. La De Filippi sembra essere entusiasta delle sue scelte ed a proposito della showgirl ha detto che: “Io penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci. Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma“, ha spiegato riferendosi alle dichiarazioni sovraniste fatte dalla nuova professoressa di ballo.

Riguardo ad Arisa, la conduttrice ha spiegato di essere amareggiata per quanto accaduto anni fa ai casting di “Amici“. La cantante infatti si era candidata, ma è stata scartata in quanto poco telegenica. “La telegenia è la più grande scemenza d’Italia, non ho mai lavorato guardando un monitor: se chi conduce guarda come viene in tv deve cambiare mestiere“, ha aggiunto Maria De Filippi. Dei suoi programmi ha detto che “Amici è quello che mi dà soddisfazione, Tu si que vales spensieratezza, Uomini e Donne divertimento. C’è posta è quello che mi appassiona di più, perché la scelta delle storie è mia“.