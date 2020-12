Previsioni Meteo: previste giornate di pioggia e maltempo in arrivo, soprattutto al nord. Situazione che potrebbe perdurare, se non addirittura peggiorare, nel weekend.

Questa mattina, martedì 15 novembre, gran parte dell’Italia si è svegliata con un cielo grigio e qualche pioggia. Tutta colpa di una nuova perturbazione che sta scalzando l’alta pressione che ha interessato il nostro Paese lo scorso weekend e lunedì.

Si tratta di una nuova ondata di maltempo che arriva direttamente dall’Atlantico e che sta interessando principalmente le regioni del nord-ovest. Altrove, invece, il sole sembra riuscire a farla da padrone e a mantenere delle giornate quasi estive. Soprattutto al sud. Ma vediamo allora insieme nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Meteo oggi

Come riportano gli esperti di 3bMeteo, oggi, martedì 15 dicembre, la giornata sarà caratterizzata da molte nubi su Piemonte, Liguria e Lombardia. Qui potrebbero anche verificarsi delle deboli piogge che, in alta quota, si trasformeranno in neve. Alla sera le nubi, un po’ più compatte, passeranno verso il centro Italia, ma senza effettivi danni o piogge.

Che tempo farà domani

Un condizione che persiste anche per la giornata di mercoledì, anche se il fronte perturbato si sposterà a levante. Maggiormente interessate dalla pioggia saranno quindi regioni come Emilia, Veneto, Liguria e Lombardia ovest, Nell’arco della giornata però le condizioni meteo andranno a migliorare, con notevoli schiarite su tutta Italia.

Le previsioni del weekend

Guardando però ai modelli notiamo che potrebbe esserci un grave peggioramento nel weekend con maltempo e nubi al nord, ma sole al centro e sud. Da sabato sera, ma soprattutto nella giornata di sabato, potrebbero arrivare nuove piogge che andrebbero ad interessare ancora una volta il nord Italia.

Tuttavia, come precisano gli esperti di 3bMeteo, si tratta solo di tendenze e quindi bisognerà aspettare a ridosso del weekend per capire se questi modelli si attueranno così come li vediamo oggi, o se ci saranno dei cambiamenti.

In tutto questo sembra proprio che le temperature resteranno stabili. Certo, il clima è ormai prettamente invernale, ma la colonnina di mercurio è rimasta nella norma. Vedremo se dal 21 dicembre in poi, giorno in cui inizierà ufficialmente l’inverno, il freddo inizierà a farsi sentire in modo importante oppure no.