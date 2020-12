Madre abbandona figlia, la piccola positiva alla nascita: scatta l’arresto

Una madre abbandona figlia appena partorita, lasciandola in ospedale. La piccina ha il virus, lei e la sorella ne approfittano.

Una madre abbandona figlia ma viene arrestata. Su disposizione della Procura di Palermo infatti è finita in manette una giovane che aveva lasciato la propria bimba in ospedale subito dopo averla partorita. La piccola era risultata positiva ed il parto era avvenuto all’ospedale dei Bambini, proprio nel capoluogo siciliano. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nelle scorse ore, con la giovane che deve rispondere adesso di abbandono di minori.

Adesso la neonata sta bene, è riuscita a negativizzarsi ed attualmente è sottoposta alle cure di una struttura predisposta. L’episodio risale a fine ottobre e vede coinvolta anche un’altra persona. Infatti, oltre alla mamma, risulta indagata per favoreggiamento anche una sorella di quest’ultima. Le due avevano lasciato la piccina in ospedale, per poi tornare indietro a farle visita. Poi si erano dileguate una seconda volta. Anche loro erano state sottoposte ad un tampone e si è scoperto che avevano riscontrato la positività. La Procura è riuscita a scovare la madre, facendo scattare l’arresto con effetto immediato. Da quanto risulta, il parto era avvenuto regolarmente in ospedale.

Madre abbandona figlia, la neonata era risultata positiva

Ma a persuadere la giovane ad abbandonare la propria figlioletta sarebbe stata la scoperta del fatto che la piccola era risultata avere il virus all’interno del proprio fragile organismo. Una idea favorita dalle procedure del caso, che in situazioni come questa impongono ai genitori di lasciare in ospedale i loro neonati fino a quando quest’ultimi non riescono a negativizzarsi.

La donna però ne ha approfittato per abbandonare la piccina e sparire nel nulla. Difatti il personale medico dell’ospedale più volte aveva tentato di mettersi in contatto con a giovane, prima di avvertire i carabinieri. Ed alla fine si è giunti a questo epilogo. Certamente la neonata non tornerà alla sua madre biologica e verrà data in adozione.