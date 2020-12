Luca Zingaretti è sempre tra i volti più amati dagli italiani grazie al “Commissario Montalbano”: un particolare della sua casa

Da anni è sempre più apprezzato grazie a “Il Commissario Montalbano“. Così Luca Zingaretti viaggia spesso insieme alla moglie Luisa Ranieri per motivi di lavoro non restando quasi mai a casa a Roma. Ormai è da tanto tempo che si trova spesso in Sicilia per registrare le scene della fiction Rai, ma la coppia è molto legata all’appartamento nella Capitale. L’arredamento è molto sobrio, ma è raffinato: è possibile vedere un divano bianco dalle storie di Luisa.

Luca Zingaretti, un particolare social

In fondo alla sala, nell’angolo, è presente un paralume di colore bianco, che si sposa a meraviglia con gli altri elementi della casa. Inoltre, il parquet presente nella sala, dà quel tono di raffinatezza che la contraddistingue. In una vecchia intervista dello scorso a Vanity Fair la stessa attrice, Luisa Ranieri, moglie di Luca, ha svelato indicazioni precise sul rapporto con il marito: “A voler fare tutto qualcosa per strada si perde sempre. Le donne sono multitasking ma non super-eroine, bisogna scegliere le priorità. Se la famiglia è al primo posto, allora non lo è lo sport: c’è sempre qualcosa da sacrificare”.