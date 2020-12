Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 15 dicembre 2020

Segui le estrazioni della sestina del Superenalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi martedì 15 dicembre 2020 in tempo reale.

Primo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale oggi 76,8 milioni di euro. Superata la vincita più alta del 2020: a fine gennaio, ad Arcola nello spezzino vennero infatti vinti 67,2 milioni di euro con un fortunatissimo 6. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Nelle ultime estrazioni, quelle di sabato 12 dicembre, straordinaria vincita al SuperEnalotto: realizzato un 5+1 da oltre 670mila euro a Carimate, in provincia di Como, si tratta della quinta vincita in assoluto nell’anno in corso. Al Lotto tradizionale, realizzata a Manfredonia, in provincia di Foggia, la più alta vincita da quasi 125mila euro. Il 10eLotto premia infine Fossano, in provincia di Cuneo, con 50 mila euro.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 15 dicembre

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 10 16 47 51 80 85

Numero Jolly 4

Superstar 23

Estrazioni del Lotto di oggi 15 dicembre 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI 26 61 50 17 83

FIRENZE 17 88 54 41 6

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA 85 7 31 78 16

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE 65 41 34 90 8

++ A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote vengono estratte solo dopo le 21++

10 e Lotto: estrazione serale 15 dicembre 2020

7 17 26

61

85 88

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 15 dicembre

Ruota di Venezia