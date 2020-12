Anticipazioni Il Commissario Montalbano, chi è Alice Torriani: Amalasunta nella fiction ispirata ai romanzi di Camilleri.

Nata a Rozzano, nell’hinterland milanese, Alice Torriani si è laureata alla scuola di recitazione Paolo Grassi di Milano e quindi ha dato il via a una serie di tour teatrali in Italia e all’estero. Ha recitato tra gli altri diretta da Romeo Castellucci, Gabriele Lavia, e in seguito da Massimo Castri per Le tre sorelle di Anton Cechov.

Attrice molto dotata e amata a teatro, ha recitato anche per il regista lettone Alvis Hermanis. Insieme, hanno realizzato The Young Ladies of Wilko, primo lavoro del noto regista lettone che vede in scena attori italiani. Il tour dello spettacolo ha toccato i palchi di mezza Europa. Il suo esordio sul grande schermo in Dieci inverni.

Chi è Alice Torriani, protagonista anche di Il Commissario Montalbano

Il film diretto da Valerio Mieli riuscì a ottenere il David di Donatello per il miglior debutto e un Nastro d’argento al Festival del Cinema di Venezia. Tra le altre pellicole in cui è presente Alice Torriani, che è anche scrittrice, ci sono È nata una star?, Alice e Amore 14. In ogni caso, non abbandona mai il teatro, sicuramente la sua più grande passione. Nella fiction, arriva il ruolo di Amalasunta, nel cast de Il commissario Montalbano, nell’episodio “Una voce della notte”.

Quindi arriva un’altra grande occasione, quella di lavorare nel 2015 con Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci in Loro chi?. Dal 2015 al 2019, entra a far parte di una fortunatissima serie televisiva, ovvero Il paradiso delle signore, trasmessa su Raiuno. Nel cast, interpreta il ruolo di Andreina Mandelli. Nel 2016 sempre su Raiuno è nel cast di Un passo dal cielo. Nel 2015, il suo romando d’esordio, L’altra sete, pubblicato da Fandango Libri. Nel 2018 pubblica Una vita a posto. Entrambi i romanzi hanno un ottimo riscontro della critica.