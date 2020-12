Nelle ultime puntate de Il Collegio 5 Sofia e Davide hanno fatto sognare tutti i telespettatori. Sono vicini più che mai.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile amore tra Sofia Cerio e Marco Crivellini. Effettivamente tra i due ci sono stati scambi molto interessanti sui social tra post, commenti e dirette Instagram.

L’ultima puntata andata in onda de Il Collegio 5 però i fan sono andati in fibrillazione proprio a causa dell’avvicinamento tra Sofia e Davide. Scopriamo i dettagli.

Il Collegio 5: Sofia e Davide mai così vicini

Due bellissimi ragazzi che non hanno potuto non avvicinarsi. Sguardi ammiccanti, abbracci e baci sulla guancia hanno fatto perdere la testa ai telespettatori. Forse il bello del collegio ha fatto perdere la testa alla studentessa modello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da davide vavalà (@davidevavala)

Leggi anche -> Sofia Cerio e Marco Crivellini: su Instagram fanno impazzire i fan

Ora tutti si chiedono se questo flirt sia continuato anche al termine del programma targato Rai. Effettivamente i fan hanno riempito di messaggi i due: “Vi shippo“, “Ship”, “Potete mettervi insieme?” sono solo alcune delle richieste fatte alla coppia (qui la live). Sofia e Davide sono effettivamente molto in sintonia. Il loro rapporto è molto scherzoso e spesso si prendono anche un po’ in giro. Lo abbiamo visto soprattutto per il suo soprannome: per tutti i suoi amici è “Vava“, mentre per Sofia è “Dado“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Crivellini (@marcocrivellini)

Intanto ritorna anche il nome di Marco Crivellini. Sofia ha commentato con “Mamma mia” a una foto di Marco mentre era sui Rai 2 nel programma Voice Anatomy. In più ritornano alla mente anche tutte le dirette che Marco ha fatto sia con Bettin che con lo stesso Vavalà in cui il giovane evitava sempre di parlare del suo rapporto con Sofia.

Leggi anche -> Il Collegio 5: le live Instagram di Davide Vavalà fanno impazzire il web

Chi trionferà alla fine, la coppia Sofia e Davide o la meno scontata, Sofia e Marco? Forse i social ci daranno la risposta.