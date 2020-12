Il Collegio 5: anticipazioni puntata finale del 15 dicembre

Torna il consueto appuntamento con Il Collegio 5. Come al solito le scorse settimane sono state molto movimentate. Scopriamo cosa succederà.

Il docu-reality di Rai 2 ritorna come di consueto alle 21.20. Siamo già arrivati all’ottavo e ultimo appuntamento, ma le sorprese e i colpi di scena non sembrano essere finiti. Anche gli ascolti danno prova della forza del programma, raggiungendo veri e propri picchi di share.

La scorsa puntata ha raggiunto moltissimi telespettatori e siamo tutti in trepidazioni per vedere che percentuale di share si raggiungerà in quest’ultimo episodio. La tensione si fa sentire gli esami incombono sulla classe 1992.

Il Collegio 5: il rush finale verso il diploma

A malincuore arriva l’ultima settimane in Collegio. Questa è la più malinconica ma anche la più tesa dato che gli ultimi momenti sono accompagnati dall’ansia per gli esami. Ovviamente, la classe non accetta di buon grado tutta la mole di studio che l’aspetta e decide di ribellarsi come al solito.

Anche solo leggere il programma d’esami fa scaldare gli animi più tranquilli e l’atmosfera si fa elettrica. Volenti o meno, iniziano le prove scritte ma sembra proprio che qualcuno non abbia nessuna intenzione di impegnarsi mentre altri seguono il dogma di molti studenti: copiare. All’ansia fa da contrappeso il divertimento. Durante gli esami sfogarsi un po’ è un vero e proprio toccasana ma è anche un’ottima occasione per godersi gli ultimi momenti insieme.

Per tutti l’obiettivo è uno solo: l’ammissione agli esami orali. L’austera commissione attende i collegiali e anche i più sicuri vacillano per la paura. Tra esami brillanti e colloqui orali da far mettere le mani nei capelli, anche questa settimana arriverà alla sua conclusione.

Una festa sarà il modo adatto per mettere un punto a questa grande avventura. I collegiali e i docenti si riappacificheranno un’ultima volta e solamente dopo i cancelli del Collegio Regina Margherita si chiuderanno per sancire la fine dell’anno scolastico 1992.