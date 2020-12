GF Vip, Tommaso Zorzi tradisce Stefania Orlando: “Fatemi uscire”

La puntata in onda ieri del Grande Fratello Vip ha visto un colpo di scena. Tommaso Zorzi ha tradito l’amica Stefania Orlando e poi è scoppiato.

La fine della puntata in onda ieri, lunedì 14 dicembre, del “Grande Fratello Vip” ha stupito i telespettatori per un colpo di scena sul finale: Tommaso Zorzi durante la nomination ha votato la sua migliore amica Stefania Orlando, lasciando tutti spiazzati.

L’influencer, però, sembra essersi pentito immediatamente dopo aver votato la Orlando: “Ti ho nominata, non so perché l’ho fatto ma ho fatto male“. Tommaso Zorzi si è detto contento di essere finito a sua volta in nomination e spera di poter uscire per questo suo errore imperdonabile nei confronti dell’amica. “Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di me**a e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero…“, ha detto il milanese con le lacrime agli occhi.

LEGGI ANCHE -> Francesco Oppini, l’annuncio inatteso su Tommaso Zorzi: Lo faremo appena esce

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando, l’insulto disgustoso: scoppia in lacrime

Tommaso Zorzi vuole uscire dal GF Vip

Tommaso Zorzi si è scusato con la sua coinquilina, stupita dall’essere stata votata senza una motivazione reale e le ha chiesto scusa, ammettendo di sentirsi in colpa per il gesto fatto: “Stefy ti giuro mi sento male sono una me**a…Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome. Non so fare questo gioco, fatemi uscire. Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscito“, ha implorato l’influencer.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Durante la puntata di ieri del “Grande Fratello Vip” Zorzi ha fatto pace con Sonia Lorenzini ed è stato perdonato da Stefania Orlando, che non se l’è sentita di puntargli il dito contro. “Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Non ti manderò a quel paese…“, l’ha rassicurato l’amica. L’influencer, però, è rimasto inconsolabile nonostante il perdono ricevuto.