GF Vip, inaspettata sorpresa per Giulia Salemi: “Ti chiedo scusa”

Giulia Salemi ha ricevuto un’inaspettata sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip con delle vere e proprie scuse davanti tutta l’Italia.

Giulia Salemi non ha passato delle belle giornate all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” e si è sfogata con Pierpaolo Pretelli. Anche gli altri coinquilini hanno notato come l’influencer si fosse un po’ “spenta” ma lei non ha voluto rivelare il motivo del suo sconforto.

Nel confessionale Giulia Salemi ha spiegato di sentirsi in colpa nei confronti di suo padre, per non essergli stata abbastanza vicina quando i suoi genitori hanno divorziato. Più volte l’influencer persiana ha dovuto fare una scelta tra chi aiutare ed ha confessato di sentirsi molto in colpa per aver spinto il genitore a finire “in mezzo ad una strada“, come ha ammesso. Il suo umore è stato tirato su proprio dal padre, che l’ha sorpresa entrando nel bunker di Cinecittà, dedicandole parole splendide. “Sono venuto qui e ti ho vista soffrire e piangere con dei senti di colpa per la separazione mia e di tua mamma, ti ho sentita dire che ti senti in colpa, stupida e sbagliata. Tu non sei stupida e non hai nessuna colpa“, ha esordito il papà dell’influencer.

LEGGI ANCHE -> GF VIP: Maria Teresa Ruta in crisi nera, la confessione in diretta

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Ginevra Lamborghini costretta a rinunciare alla Casa?

Commovente sorpresa per Giulia Salemi

“Mi si è ghiacciato il sangue nel sentirti così. Tutte le responsabilità sono dei tuoi genitori stupidi che ti hanno coinvolta e sono qui davanti a tutti per chiederti scusa“, ha detto il padre di Giulia Salemi commosso. I due si sono scambiati un lungo abbraccio nel Cucurio e l’influencer è apparsa chiaramente toccata dalle parole del genitore. Sia i telespettatori che gli altri inquilini della Casa sono rimasti commossi dal discorso dell’uomo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Giulia ha confessato ad Alfonso Signorini di sentirsi a disagio, in quanto non riesce ad aprirsi con gli altri per paura di non saper controllare le emozioni. Ad intervenire è stato nuovamente suo padre: “Sono felice che in questi giorni ti sei confidata con Dayane, anche lei è sensibile come te e la ringrazio per avertelo tirato fuori“. La Salemi si è sempre mostrata sempre allegra e solare dal suo ingresso al “Grande Fratello Vip“, ma come ha ricordato più volte, chi sorride spesso probabilmente ha sofferto molto nella vita. Nel suo caso è stato per il divorzio dei genitori, quando lei aveva solo sedici anni, che l’ha costretta a trovarsi al centro tra avvocati, tribunali e denunce.