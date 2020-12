Uomini e Donne, Gemma Galgani choc: la proposta indecente a Maurizio

La settimana a Uomini e Donne si apre in modo piccante. Gemma Galgani fa una proposta choc al cavaliere Maurizio che lascia di stucco lo studio.

La settimana di “Uomini e Donne” si apre in modo piccante. Maria De Filippi ha lasciato spazio nella puntata in onda oggi, lunedì 14 dicembre, a Gemma Galgani e ai suoi cavalieri. La dama di Torino è stata la protagonista della sfilata del parterre femminile e si è esibita in un ballo sexy.

Gemma Galgani ha stupito con la sua performance ispirata a “Flashdance“, con tanto di doccia finale, dedicata al cavaliere Maurizio, per il quale ha perso la testa. Durante la puntata di oggi di “Uomini e Donne” i due protagonisti del Trono Over si sono accordati per passare la serata insieme e lo studio è rimasto spiazzato quando la dama torinese ha fatto una proposta decisamente piccante al cavaliere, suggerendogli di passare la notte insieme. Sembra proprio che la Galgani sia pronta ad una notte di passione dopo i vari baci scambiati. Ma Maurizio cosa ne pensa? Sembra che anche il cavaliere sia d’accordo con la proposta e non vede l’ora di lasciarsi andare con Gemma.

Gemma Galgani e la proposta choc a Maurizio

Durante la puntata di “Uomini e Donne” Gemma Galgani deciderà di chiudere per sempre con Biagio, alla luce di come sta andando il suo rapporto con il cavaliere Maurizio. La 70enne, infatti, ha dichiarato di essere uscita in amicizia con il cavaliere partenopeo, in quanto nel suo cuore c’è spazio solo per Maurizio.

La puntata si conclude con lo spazio dedicato ad Armando Incarnato, che dopo aver cercato di contattare Ida, confesserà di aver discusso con Lucrezia Comanducci durante una loro uscita serata. La dama lo avrebbe lasciato da solo per troppo tempo per andare a prendere il vino e il partenopeo non ha affatto apprezzato il gesto. A scagliarsi contro il cavaliere ci hanno pensato Tina Cipollari e Gianni Sperti, mentre Tinì Cansino ha detto di aver compreso il suo comportamento.