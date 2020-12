Firenze, resti umani nelle valigie: “Sono di una coppia scomparsa”

Clamorosa svolta nelle indagini sul macabro ritrovamento di cadaveri fatti a pezzi in due valigie abbandonate nelle campagne di Firenze.

Importanti novità nelle indagini sul macabro ritrovamento dei cadaveri fatti a pezzi e ritrovati chiusi in due valigie nelle campagne di Firenze, tra il carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. I resti dei due corpi potrebbero appartenere a Shpetim e Teuta Pasho, di 54 e 52 anni, una coppia scomparsa nel 2015.

A chi appartengono i cadaveri nelle valigie

La coppia in questione viveva tra l’Albania e la Toscana, nel comune di Scandicci. Potrebbe trattarsi di un omicidio legato ad ambienti criminali coinvolti nel narcotraffico gestito dalla malavita. Il figlio della coppia, di nome Pasho, è stato infatti arrestato per traffico di droga e detenuto proprio nel carcere di Sollicciano, a pochi metri dal punto in cui sono stati ritrovati i resti dei genitori. Una vendetta, forse, per uno sgarro punito secondo i dettami del “Kanun”, che prevede nelle faide criminali di vendicare l’uccisione di un parente consanguineo, torturando ed uccidendo l’assassino fino ai familiari di terzo grado di parentela.

Un tatuaggio confermerebbe la raccapricciante ipotesi, mentre l’autopsia eseguita oggi pomeriggio ha portato alla luce un altro importante particolare: la donna sarebbe stata picchiata brutalmente, con più colpi al viso e alla testa che le avrebbero provocato la frattura dell’osso ioide e quella delle costole. L’uomo, invece, sarebbe stato colpito e ucciso con una coltellata alla gola. Nel frattempo i Carabinieri del Ris hanno estratto un campione di Dna dalla figlia della coppia per confrontarlo con quello estrapolato dai resti umani. La verità su questa drammatica vicenda è sempre più vicina.

