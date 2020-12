Federica Pellegrini, di recente al centro di gossip animati, per la presunta relazione con il suo allenatore, scherza con il popolo di instagram, post doccia.

La “divina” Federica Pellegrini non è la prima volta che stuzzica i fan sui social con scatti scherzosi. Di recente la campionessa di nuoto è stata al centro di gossip e chiacchiere per una presunta relazione con il suo allenatore Matteo Giunta, dopo la fine della storia con Filippo Magnini. Sebbene non ci siano conferme ufficiali della cosa, nessuno dei due l’ha veramente smentita, da cui i sospetti di molti che la Pellegrini stia pensando di mettere su famiglia insieme a Matteo. Il rinvio delle Olimpiadi al 2021, causa Covid, tuttavia, non ha tolto il sorriso e la simpatia alla campionessa, che scherza con i fan su instagram, dopo la doccia.

Federica Pellegrini scherza in accappatoio

Il popolo dei social è insaziabile di gossip e foto che ritraggono i loro vip preferiti in situazioni quotidiane e casalinghe. Questa volta è stata Federica Pellegrini a dare ai fan quello che vogliono con uno scherzoso scatto dopo la doccia, pubblicato sul suo profilo instagram, che la ritrae con la amatissima cagnolina Vanessa.

L’arrivo di Vanessa, un bulldog francese blu, nella vita di Federica era stato per lei un momento indimenticabile. Aveva infatti presentato la cagnolina al pubblico con un post instagram, commentadolo con “Forse il giorno più felice della mia vita…Benvenuta Vanessa“. La Pellegrini questa volta ha reso Vanessa protagonista di uno scatto che scimmiotta la celebre scena di “E.T.“, il cult di Steven Spielberg, avvolgendola in un asciugamano proprio come il piccolo alieno.

Tra commenti scherzosi sulla bellissima coppia Federica-Vanessa e complimenti alla campionessa, che di recente ha dichiarato di voler abbandonare il nuoto, dopo un’ultima Olimpiade, la Pellgrini ha dimostrato ancora una volta tutta la sua spontaneità e simpatia che l’ha sempre contraddistinta.